Más de 20 playas de Colonia participarán en el Día Internacional de Limpieza de Costas, el sábado 14

Esta actividad es coordinada por el Ministerio de Ambiente, con el apoyo de intendencias, municipios costeros, organizaciones civiles, centros educativos y L’Oréal.

El sábado 14 se desarrollará la decimoséptima edición del Día Internacional de Limpieza de Costas en Uruguay, evento que apunta a sensibilizar a la población acerca del cuidado del ecosistema, impulsado a nivel internacional por la organización Ocean Conservancy.

En Uruguay, la movida es coordinada por el Ministerio de Ambiente (MA), con el apoyo de las intendencias de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha; municipios costeros, L’Oréal y más de 80 organizaciones de la sociedad civil y centros educativos.

La actividad se realiza desde hace 41 años en más de 100 países alrededor del mundo. En ese marco, más de 600.000 voluntarios se movilizan cada año y a lo largo de ese tiempo se han recogido casi 100 millones de kilos de residuos.

Desde el MA manifestaron que este día simbólico tiene como objetivo limpiar las playas, identificar y analizar la fuente de los residuos para su futuro estudio y comparación internacional, contribuir a detener el ciclo de la basura, a través de la modificación de los comportamientos que llevan a la contaminación, e informar sobre las acciones que realiza el ministerio a partir de los datos obtenidos en esta actividad.

En Colonia, los antecedentes registrados en estas instancias alientan a que más de 3.000 voluntarios participarán en las actividades de limpieza en toda la costa departamental.

Horarios de limpiezas en playas de Colonia

Desde las 9.00 hasta las 11.00 se limpiarán las playas de Nueva Palmira, Carmelo (playa Seré, playa Treinta y Tres y balneario Zagarzazú), Conchillas, Santa Ana, Artilleros y las playas de Juan Lacaze (Charrúa, Verde y Villa Pancha).

En tanto, a partir de las 10.00 hasta las 12.00, se limpiarán las playas de Colonia del Sacramento (playa Oreja de Negro, playa Las Rocas y La boya), El Calabrés, El Ensueño y toda la Costa del Inmigrante, que comprende las siguientes playas: Blancarena, Britópolis, Fomento, Los Pinos, Santa Regina, Campamento Artigas y Brisas del Plata.