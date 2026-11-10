Polémica en Carmelo por asfaltado de calles de adoquines y por el destino del material retirado

Vecinos y actores políticos reclaman preservar el histórico empedrado de la ciudad y solicitan la intervención de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.

Una polémica resurgió en las últimas semanas en Carmelo con relación a la situación de antiguas calles adoquinadas de esa localidad coloniense, así como del futuro de las piedras que conformaron esas calzadas.

Es que durante el proceso de obras de bituminización que se desarrollan en distintas arterias de Carmelo, personal de la Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia comenzó a recubrir calles recubiertas por las clásicas piedras rectangulares de color azul.

Ante esto, políticos y vecinos de esa localidad expresaron su desacuerdo y pidieron rever la situación, según el planteo que presentaron a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Para esas personas, las calzadas adoquinadas constituyen un emblema histórico y son consideradas parte del patrimonio local.

Asimismo, también han existido reclamos acerca del destino de adoquines que fueron retirados a principios de la década del 2000 y que aún continúan enterrados en un predio cercano al cementerio local. Fuentes consultadas por la diaria relataron que hace casi 20 años fueron extraídos adoquines de las calles 19 de Abril, Uruguay y Zorrilla, y que posteriormente fueron “enterrados” en un predio continuo a la necrópolis carmelitana. Si bien “no hay un conteo claro de cuántos adoquines fueron enterrados en ese predio, se habla de más de 300.000”, añadieron.

Los reclamos acerca de este tema tienen larga data. En 2017, el entonces edil departamental por el Partido Colorado, Daniel Cerrutti, en diálogo con Radio Carmelo, solicitó al municipio local que se realice un conteo de los adoquines enterrados.

En esa línea, en el mismo año, el Comité Patriótico Femenino de la ciudad publicó en su página de Facebook: “Cuando los adoquines están instalados en las calles, tienen protección patrimonial, pero una vez que son removidos su destino es incierto. ¿Dónde están los adoquines que se sacaron? Hay que tener más rigurosidad con este material, ya que es parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Se deben reubicar y utilizar en obras locales”.

Cuidar nuestro patrimonio

La semana pasada, la concejala del Partido Nacional (PN) Guadalupe Arcardini dio su opinión acerca del recubrimiento con asfalto de las calles adoquinadas de Carmelo. En un comunicado, la joven concejala del partido del alcalde, Pablo Parodi, manifestó su desacuerdo haciendo referencia a que “los adoquines son parte de nuestra historia, de nuestra identidad y del legado” de quienes construyeron la ciudad.

En esa línea, Arcardini indicó que presentó un pedido de informes al municipio para expresar “nuestra preocupación y plantear la necesidad de que en futuras intervenciones se evalúen alternativas que permitan recuperar y conservar estas calles, en lugar de cubrirlas”.

Arcardini valoró que “el patrimonio de la ciudad es necesario mantenerlo porque es importante recordar y ponerlo en valor”. Además, la concejala nacionalista indicó que “es necesario hacer un conteo de los adoquines que tenemos y ver si podemos utilizarlo en la ciudad porque son parte de aquí”.

Posición del alcalde

En tanto, en comunicación con Radio Carmelo, Parodi manifestó que los adoquines “son propiedad de la Intendencia de Colonia”. “Algunos se han donado con autorización de la comuna y ahora hay una solicitud por parte del ejecutivo departamental para donar una cantidad para una obra a desarrollar en la Punta de San Pedro, en Colonia del Sacramento.

En ese sentido, el alcalde dijo que “se necesita autorización de la Comisión Nacional de Patrimonio para acceder a la donación”. En caso de que se autorice la donación, en contrapartida, “el municipio local solicitará una obra para la ciudad en el entorno de 200.000 dólares”, indicó Parodi.

Con relación al trabajo que se viene desarrollando en calles adoquinadas que se cubren con asfalto, Parodi dijo estar de acuerdo con los trabajos “porque son más agiles y porque son solicitudes de los vecinos para poder mejorar el tránsito y las calles de Carmelo”.

Planteo ante la Comisión de Patrimonio

En los últimos días se presentó una denuncia ante el Municipio de Carmelo en donde se advierte sobre el deterioro y el manejo de los adoquines históricos de la ciudad. También se solicitó la intervención de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación para garantizar su conservación.

Mediante una nota presentada ante el Municipio de Carmelo, el exedil del Frente Amplio y exdirigente sindical policial Juan Franggi reclamó “una intervención urgente para evitar daños irreparables o la eventual pérdida de este legado”.

El documento, al cual tuvo acceso la diaria, señala que los adoquines fueron adquiridos por la intendencia a principios del siglo pasado para pavimentar distintas calles de Carmelo, por lo que constituyen bienes integrantes del patrimonio del Estado. En ese sentido, la denuncia invoca el artículo 68 del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera, referido a la administración de los bienes estatales.

Además, la nota cuestiona “la actuación de las autoridades locales y departamentales, a las que atribuye desidia y un manejo discrecional de estos elementos, y recuerda la obligación de garantizar su conservación, custodia y puesta en valor”. Finalmente, el comunicado solicita a la Comisión del Patrimonio que “adopte las medidas de fiscalización y protección correspondientes ante el riesgo de que se produzcan daños irreversibles”.