Se realizará conversatorio en Colonia del Sacramento sobre el mito de las denuncias falsas por violencia de género

La actividad será el viernes 20 de noviembre en el liceo 1 y contará con la participación de Teresa Herrera y Natalia Fernández.

El viernes 20, entre las 18.00 y las 21.00, en el salón de actos de liceo Juan Luis Perrou de Colonia del Sacramento se realizará el conversatorio “El mito de las denuncias falsas en violencia de género”.

La actividad lleva como subtítulo “Aspectos emergentes de la legislación uruguaya respecto de la VbG” y es organizada por la Fundación Voz de la Mujer, la filial Colonia de la Asociación de Profesionales de Trabajo Social del Uruguay (Adasu), la Comisión Departamental por una Vida Libre de Violencia de Género de Colonia y la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, Agrupación Colonia y Cercanías.

Narrativas sobre denuncias falsas

La convocatoria se produce en un contexto en el que las percepciones sobre la existencia y la magnitud de las denuncias falsas por violencia de género ocupan un lugar relevante en la discusión pública.

Una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana (UPC) realizada en abril de 2025 mostró que el 52% de las personas consultadas considera que las denuncias falsas son “bastantes” o constituyen “la mayoría” de las presentadas en Uruguay.

El relevamiento, cuyos resultados fueron publicados por la diaria en junio de 2025, también mostró que el 36% entiende que existen denuncias falsas, pero que representan una minoría, mientras que apenas el 2% considera que no existen. Otro 10% respondió que no sabía o prefirió no contestar.

Los resultados evidenciaron diferencias entre hombres y mujeres. Mientras que el 15% de los hombres consultados consideró que la mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas, entre las mujeres esa proporción fue del 5%. Además, el 58% de las personas encuestadas señaló que los principales perjudicados por las denuncias falsas son los varones.

Al analizar los fundamentos de esas percepciones, la encuesta encontró que el 29% de quienes consideran que existen denuncias falsas afirmó basarse en datos sobre el tema en Uruguay, pese a que no existen estadísticas oficiales que permitan establecer su magnitud. Un 18% mencionó información difundida en redes sociales y un 12% declaraciones de representantes políticos o expertos.

En ese artículo, Teresa Herrera cuestionó la instalación de un discurso que presenta las denuncias falsas como un fenómeno extendido. La socióloga sostuvo que buena parte de esa percepción se explica por la circulación de un discurso que, sin evidencias suficientes, termina responsabilizando y desacreditando a las mujeres que denuncian situaciones de violencia.

Herrera también advirtió sobre la interpretación de las denuncias archivadas, al señalar que el hecho de que una investigación no consiga reunir pruebas suficientes no significa necesariamente que la denuncia sea falsa. Se trata de situaciones diferentes que, según planteó, suelen confundirse en el debate público.