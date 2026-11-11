Un incendio devastó a Colonia Shopping

Un incendio se desató en la tarde de este miércoles en el Colonia Shopping, en Colonia del Sacramento, y obligó a evacuar todos los locales del centro comercial. El edificio está ubicado en la avenida Roosvelt, en el antiguo inmueblo que ocupó la textil Sudamtex.

Según informó a la diaria el periodista de Radio del Oeste Juan Manuel Fernández, el fuego comenzó a las 17.45 en el depósito del local de la empresa Paprika.

El depósito está ubicado en un entrepiso y las llamas comenzaron a propagarse rápidamente por el edificio. Las alarmas contra incendios se activaron y los protocolos de seguridad permitieron evacuar las tiendas.

Hasta el momento no se registraron personas heridas. Dos dotaciones de Bomberos trabajan en el lugar para controlar el fuego y aguardan el apoyo de otros destacamentos. En la nochecita, las columnas de fuego habría provocado el derrumbe de varias paredes del complejo comercial, lo que hace prever pérdidas totales en el edificio. En la mañana del jueves 12, autoridades de la Dirección Nacional de Bomberos ofrecerán una conferencia de prensa para informar sobre el alance de este siniestro.

El gerente de centro comercial, Juan Manuel Torres, explicó a la diaria que el foco se generó en un depósito donde había guardado “mucho material textil”, y destacó que “el gran operativo de seguridad desplegado permitió que no se registraran heridos.” En relación a las pérdidas materiales, Torres dijo son de “de una enorme magnitud”, y aclaró que “aún resta ver qué pasó con las estructuras que todavía permanecen bajo el humo”. Vale recordar que Colonia Shopping pertenece al empresario Carlos Lecueder

Incendio en Colonia Shopping, el 11 de noviembre de 2026. Foto: Ignacio Dotti

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