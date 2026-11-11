Un incendio en Colonia Shopping obligó a evacuar todos los locales y Bomberos trabaja para controlar el fuego

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11 de noviembre de 2026 - 1 minuto de lectura

Un incendio se desató en la tarde de este miércoles en el Colonia Shopping, en Colonia del Sacramento, y obligó a evacuar todos los locales del centro comercial.

Según informó a la diaria el periodista de Radio del Oeste Juan Manuel Fernández, el fuego comenzó a las 17.45 en el depósito del local de la empresa Paprika.

El depósito está ubicado en un entrepiso y las llamas comenzaron a propagarse rápidamente por el edificio. Las alarmas contra incendios se activaron y los protocolos de seguridad permitieron evacuar las tiendas.

Hasta el momento no se registraron personas heridas. Dos dotaciones de Bomberos trabajan en el lugar para controlar el fuego y aguardan el apoyo de otros destacamentos.

Incendio del Shopping de Colonia, el 11 de noviembre. Foto: Ezequiel Fernández

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