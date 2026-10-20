Vuelve a salas El baño del papa

A pedido del público. A poco más de 20 años de su filmación y a meses de que se cumplan 20 de su estreno, había una necesidad de volver a ver en salas de cine El baño del papa, dice Enrique Fernández, que dirigió la película junto con César Charlone. Es, después de todo, una de las más vistas de la historia del cine uruguayo y enganchó definitivamente con una gran porción del imaginario acerca de lo uruguayo. Es, también, la historia que impuso a César Troncoso como un actor imprescindible para identificar al audiovisual nacional, tanto en el exterior como a nivel local.

Troncoso, lo sabe casi todo el mundo, interpreta a Beto, el pequeño contrabandista fronterizo que busca hacer unos pesos extra durante la visita del papa Juan Pablo II a la ciudad de Melo en 1988 pero termina siendo parte de un fracaso colectivo ante la escasa concurrencia a la ceremonia religiosa.

Además de su éxito local, la película recibió decenas de premios internacionales, en los que se reconoció tanto la representación de una idiosincrasia –se trata de una historia triste que los personajes viven con humor– como su factura técnica.

Ver El baño del papa dos décadas después no solo confronta a los espectadores con su propia historia y con la historia del país en ese lapso, sino también con el futuro inminente: hasta ahora, sigue programada la visita de León XIV para principios de noviembre. Puede haber algo de advertencia en la película, opina Fernández.

Desde este jueves, El baño del papa vuelve a las carteleras uruguayas. En Cinemateca, luego de la función del sábado a las 20.25, los directores Fernández y Charlone conversarán con los asistentes.