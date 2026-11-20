En la jerga legal de algunos códigos penales de Estados Unidos al robo de vehículos se lo denomina grand theft auto, pero desde hace casi 30 años esas tres palabras están atadas a una de las sagas más exitosas de la historia de los videojuegos. GTA –para los amigos y enemigos–, entrega tras entrega y disparo tras disparo, se volvió un fenómeno cada vez más masivo, polémico e inexplicable. La clave es la expansión de los límites de la jugabilidad para escalar desde el subsuelo hasta el Everest del crimen –más o menos– organizado, como si estuviéramos inmersos en todas las películas de mafia juntas, siempre con la diversión más frenética como faro.

Hace pocas horas salió a la venta, para las consolas Playstation 5 y Xbox Series, Grand Theft Auto VI, precedido de una campaña de marketing feroz y abrasiva, que se alimentó de la expectativa voraz por el título, sin precedentes en el entretenimiento digital, porque hace 13 años que no salía una nueva entrega de la saga. Antes, la máxima espera por un GTA había sido de “apenas” cinco años, entre la cuarta y la quinta entrega.

Tiempos violentos

Todo tiene un principio y el de GTA no fue para nada rimbombante. A fines de 1997, primero en Europa, salió Grand Theft Auto, para PC y PlayStation, creado por la empresa británica por entonces llamada DMA Design (hoy es un estudio de Rockstar Games). Entonces estaba muy lejos de ser un juego revolucionario y masivo, y para comprender cómo llegó a serlo, el contexto es fundamental (como siempre). En el segundo lustro de los años 1990, a caballo del avance tecnológico, los videojuegos dieron un giro copernicano, con el paso de las dos a las tres dimensiones.

Esto implicó dos cambios fundamentales: el primero, de perspectiva y jugabilidad: en vez de ir hacia los costados o para arriba y abajo, sobre un fondo plano, como en el juego de plataformas estándar –con la saga Mario Bros. como cumbre del género–, apareció la profundidad (el tercer eje). Así, podíamos mover a nuestro personaje de turno para todos lados, como en la vida real. El otro cambio fue “material”: de los gráficos estilo “dibujo”, con el píxel como unidad básica, se pasó a los polígonos, que dieron vida a la virtualidad realista.

La premisa básica de aquel primer GTA fue la que atravesó toda la saga: a nuestro personaje lo arrojan al mundo como a un perro sin hueso (como cantaba Jim Morrison en “Riders on the Storm”) para perderse y encontrarse por el laberíntico mundo del crimen, y así hacerse cada vez más respetado y sanguinario –todo se retroalimenta, como en la vida real–. El condimento más rico es la jugabilidad no lineal, es decir, ya no se “pasa de pantalla”, como si fueran compartimentos estancos, sino que hay “misiones” principales y secundarias, que no necesariamente se deben hacer en un orden obligatorio. Además, si queremos robar un auto y andar por ahí pisando gente, por la simple diversión de ver hasta cuándo aguantamos el embate de la Policía, nos da esa “libertad”, por lo que hay tantas formas de jugar al GTA como jugadores.

Descrito así parece fríamente siniestro, pero los gráficos de aquella primera entrega lo aguaban bastante, porque eran en 2D, se veía desde arriba (perspectiva cenital) y las personas parecían hormiguitas. Los videojuegos primero entran por los ojos –después, por el joystick o el teclado– y el GTA no impresionaba en ese aspecto en los albores de 1998, porque ya en 1996 habían salido títulos como Super Mario 64 (el primer Mario en 3D) y Tomb Raider, que nos ponía en la piel de la arqueóloga Lara Croft, armada con dos pistolas para meterse por un fabuloso mundo de naturaleza y peligro en tres dimensiones.

La atracción del primer GTA no pasaba por la representación gráfica explícita de la violencia, ya que los límites aceptados para esos menesteres en los videojuegos se estaban expandiendo desde antes, en particular con la famosas “fatalities” de la saga Mortal Kombat que llevaron a que los yanquis inventaran el Entertainment Software Rating Board (ESRB), un sistema de clasificación de videojuegos, para regular un poco todo esto.

Además, a mediados de los 90 florecieron los first-person shooter, juegos de disparos en primera persona –sobre todo en PC–, que mejoraron los gráficos y corrieron los límites de la violencia –una cosa llevó a la otra–, como los productos estrella de id Software, Doom y Quake. A su vez, irrumpió Duke Nukem 3D (1996), que parodiaba esos juegos y las películas de acción hollywoodenses, causando controversia al instante por su lenguaje soez y por todo lo que se podía hacer como si nada –dispararles a unas bailarinas en un cabaret, apenas en la segunda pantalla, por ejemplo–.

A fines de 1999 –también para PC y PlayStation– salió Grand Theft Auto 2, que seguía la línea estética del primero, pero con gráficos un poco más coquetos, y con un buen arsenal a disposición, que incluía granadas, bombas molotov y hasta una bazuca para usar sin discreción. Apenas empezaba el juego, una ubicua voz nos advertía “y recordá: ¡el respeto es todo!”. Al igual que en la primera versión, el juego incluía desafíos rápidos y específicos, paralelos a la historia principal, llamados “kill frenzy” (frenesí asesino); entonces, con una metralleta en la mano teníamos que matar a 40 personas en 120 segundos. Las épocas de las navecitas espaciales, los erizos azules apurados y los fontaneros bonachones rescatistas de princesas parecían haber cambiado bastante. Ya no había que derrotar al jefe malo, sino convertirse en él.

Si bien –como el anterior y todos los que vendrían después– GTA II fue clasificado por el ESRB como un juego para mayores de 17 años, por tener “sangre animada y lenguaje fuerte”, lo más común era que lo jugaran niños y adolescentes que no llegaban a esa edad. Así las cosas, ya en 1999 en los medios masivos se empezó a alertar a los padres para que tuvieran cuidado, porque sus hijos podían entretenerse con un videojuego que los premiaba por hacer muchas cosas que fuera de la pantalla son delitos. Mientras, el jugador promedio –de cualquier edad– solo tenía algo en mente: sería una locura si hicieran un GTA en un mundo de tres dimensiones.

Otra dimensión

La locura se materializó en octubre de 2001, con Grand Theft Auto III, gracias a las posibilidades técnicas que brindaba la novel PlayStation 2, la bestia negra de Sony, que más adelante se convertiría en la consola más exitosa –la más vendida– de la historia. Así se dio paso al primer GTA en tres dimensiones, como la vida misma, que amplió la jugabilidad pornográficamente –era como salir de la caverna de Platón y ver la realidad–, mezclando géneros –acción, aventura y conducción– y redondeando el concepto de “mundo abierto”.

GTA IV.

Esto permitió misiones mucho más detalladas, para bien o –sobre todo– para mal. Por ejemplo, una en la que debemos destruir el buque de un cartel colombiano, pero antes hay que eliminar a los guardias meticulosamente con un rifle de francotirador –toda una empresa de precisión, que en un juego en dos dimensiones, visto desde arriba, sería imposible o no tendría gracia–. GTA III está ambientado en Liberty City, una parodia de Nueva York, y nos pone al mando de un protagonista que no habla, pero todos los demás personajes sí tienen voz, como Salvatore Leone, el jefe de una de las familias mafiosas, muy parecido a Vito Corleone.

Uno de los sellos de la saga es la radio, con variopintas emisoras ficticias que se sintonizan al subir a cualquiera de los vehículos –que por regla nos acabamos de robar–. Si bien hay alguna que otra intervención de locutores –con tintes humorísticos–, la estrella es la música, que dota de más vitalidad a la ciudad virtual. Cada emisora está dedicada a un estilo particular y sirve como ampliación simbólica del mundo virtual. Por ejemplo, en la nostálgica Flashback FM está buena parte de la banda sonora de la película Scarface (Brian de Palma, 1983) y en Double Clef FM hay música clásica con bríos de italianidad, como la famosa aria “O mio babbino caro”, de Puccini.

GTA III fue un éxito explosivo y vendió más de diez millones de copias solo para PlayStation 2 –fue una consola híper pirateada, así que el juego lo tuvieron muchos más devotos–. Entonces, Rockstar Games, la empresa a cargo de la saga, no se durmió en los polígonos virtuales y al año siguiente publicó Grand Theft Auto: Vice City (2002), con un protagonista (Tommy Vercetti) que ahora sí tiene voz, nada menos que la del actor Ray Liotta, el de Goodfellas (Martin Scorsese, 1990), en otro guiño mafioso. Vice City es una ciudad soleada y playera, parodia de Miami y ambientada a mediados de los 80 –con una banda sonora acorde, quizás la mejor de toda la saga–. Por supuesto, no faltan las referencias a la serie Miami Vice ni –otra vez– a Scarface.

GTA V.

GTA Vice City fue superior al anterior en todos los aspectos –también en las ventas–, pero sobre todo en la pericia para crear un mundo con su atmósfera personalísima y reconocible, que logró un milagro para los cánones del juego: en vez de querer salir a pisar gente, da ganas de robar un lindo auto deportivo y simplemente recorrer la rambla de esa ciudad ficticia, mientras los últimos gajos de luz virtual peinan las palmeras y en la radio suena algún himno de synth-pop, como “(I Just) Died in Your Arms”, de Cutting Crew, o algo más atmosférico, como “More Than This”, de Roxy Music.

HDMI 1

El moreno Carl Johnson fue el personaje principal de Grand Theft Auto: San Andreas (2004), la entrega que exprimió todas las posibilidades técnicas del PlayStation 2, en un símil estado de California, con Los Santos (Los Ángeles) como centro, enfocado en 1992 y condimentado por la cultura del hip hop –sobre todo la gangsta– y afilado por los disturbios raciales. Se volvió todavía más exitoso que el anterior y se transformó en el juego más vendido de la consola de Sony.

Si bien en cada lanzamiento de la saga se extendió el mapa y se agregaron detalles, los tres primeros juegos principales en 3D mantuvieron básicamente un idéntico motor gráfico porque fueron concebidos para el mismo sistema. Por eso el salto a la generación HD (PlayStation 3 y Xbox 360) marcó otro quiebre gráfico, con Grand Theft Auto IV (2008). La cuarta entrega tuvo una mejora sustancial, no solo visual sino también de jugabilidad, apelando a mecánicas más realistas, como la posibilidad de cubrirse en las paredes para disparar. Así se le dio vida, por ejemplo, a una larga misión para robar un banco, con alusiones al famoso tiroteo de la película Heat (1995), de Michael Mann.

La historia vuelve a Liberty City, que nunca antes se había sentido tan viva y real, y el protagonista es Niko Bellic, un serbio que llega a Estados Unidos en busca de un futuro mejor y todo eso, pero, claro, termina en el hampa. El juego se mofa del mantra yanqui del “sueño americano” y quizás tenga que ver con que el desarrollador Dan Houser, principal cabeza creativa de la franquicia –que dejó Rockstar en 2020–, es inglés.

GTA Vice City.

A medida que la saga avanza, hay menos margen para sorprender, entonces, se debe hacer todo cada vez más grande y tensar los límites. Grand Theft Auto V (2013) cuenta con tres hombres como protagonistas y, dependiendo de quién nos caiga mejor –o peor–, hay finales distintos. El juego volvió a San Andreas pero en el presente, sobre un mapa más grande que nunca y con alguna misión pasada de rosca, como en la que hay que torturar a un tipo con bastante detalle para que cante.

GTA V rompió todos los estándares del éxito y llegó a 235 millones de copias vendidas, convirtiéndose en uno de los videojuegos con más llegada de la historia, solo por detrás de Minecraft (2011) y de las 1.000 versiones del viejo y querido –y ruso– Tetris. El juego fue explotado a más no poder, y a la versión original le siguieron ediciones mejoradas para las dos siguientes generaciones de consolas, así nadie se quedaba sin jugarlo. Además, gracias al modo en línea, expandió su vida útil a límites cercanos a los crímenes que hay que cometer en el juego.

Volver a Vice City

Y así llegamos hasta hoy, con unas redes sociales mucho más activas e intrusivas que hace 13 años y con streamers que inflaron la euforia por el juego. GTA VI es el tema omnipresente en la galaxia gamer desde hace mucho tiempo y se perfila para ser el producto de entretenimiento más exitoso de la historia en términos “taquilleros”.

El juego vuelve a Vice City, más grande, más poblada y más real que nunca, apelando a que hay millones de personas que tienen nostalgia por haber recorrido aquella virtualidad hace más de dos décadas. También se amplió la música, con canciones grabadas especialmente para el juego, que van desde una versión blusera a cargo de Keith Richards hasta una canción de los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, en un abanico muy amplio, como para que nadie quede indiferente.

Los tiempos cambiaron y la muchachada de Rockstar Games se agiornó: por primera vez los protagonistas son un hombre (Jason) y una mujer (Lucía). Pero el avance de casi media hora publicado hace dos meses ya mostraba que la pulsión del juego sigue siendo dispararle a casi todo lo que se mueva. La prensa especializada (como el sitio estadounidense IGN), que le pudo echar mano antes de su lanzamiento oficial, ya habla de una obra maestra, o sea, lo mismo que se viene diciendo –con más o menos entusiasmo– desde hace 25 años, luego de cada entrega de la saga en 3D.

No se puede juzgar un libro por sus primeras páginas, pero este periodista pudo viciar unas horitas apenas se lanzó el juego, para comprobar que su despliegue técnico es un despelote y que los niveles enfermizos de detalle logran que sea más creativo que nunca danzar por el caos virtual. Además, conduciendo de noche por la renovada ciudad del vicio mientras suena el clásico “Drive”, de The Cars, nos inunda la misma sensación hipnóticamente vibrante que las últimas visitas a aquella ciudad. Todavía queda soplando en el viento de Vice City la respuesta a por qué atrae tanto un entretenimiento que es como los juegos olímpicos de la criminalidad, pero eso mismo es cosa nostra.