Estética barrial y pixelada: el videojuego Turrakata

Si Facundo Tabárez cree que es bueno que algo exista, va a intentar crearlo. Tiene 26 años y muchos intereses. Trabaja como diseñador gráfico, desarrolla páginas web y realiza paquetes gráficos para creadores de contenido, además de desempeñarse en producción. Aprendió programación, diseño y música por su cuenta. “Hoy entiendo que sin esa formación no podría haber encarado un videojuego”. El cúmulo de curiosidades fue el combustible de Turrakata, su primera incursión en el mundo de los juegos para PC.

El plan inicial era resolverlo en dos o tres meses, como algo sencillo y breve. Terminaron siendo ocho, nueve, diez meses. En el camino, el proyecto creció, las ideas se multiplicaron y el desarrollo empezó a exigirle más de lo previsto. Turrakata fue concebido como un proyecto bisagra y recaudatorio para el Pepe Mujica Simulator, juego de modo historia que se centra en la figura del expresidente y momentos de su gobierno, como la aprobación de la Ley 19.172 de legalización del cannabis, entre otros.

La primera inspiración fue Forager, un videojuego de supervivencia y exploración en el que Tabárez encontró el punto de partida para hacer un survival en el que las herramientas fueran nada más que armas. La propuesta inicial era de jugabilidad; la identidad uruguaya se incorporó después. “Yo intento pensar primero en el momento a momento del juego, qué es lo que estás haciendo, cómo hacer que sea divertido”, explica.

Fueron cinco, seis meses entrecortados, con dudas sobre algunas ideas a las que no renunciaría. Entre las decisiones que terminaron definiendo el aspecto de Turrakata estuvo la de situar la acción sobre un planeta pequeño, cuya curvatura produce la ilusión de un espacio tridimensional. El juego es bidimensional, pero ese detalle técnico le agregó por lo menos dos meses al desarrollo. Para lograrlo, Tabárez tuvo que sincronizar dos planos, uno correspondiente al suelo del planeta y otro para los objetos que se proyectan hacia arriba. Ahora admite que, de haber sabido que una sola idea le llevaría tanto, hubiera intentado otra cosa.

La perseverancia, sin embargo, produjo uno de los rasgos visuales que distinguen al juego. Con su estética pixelada y turresca, Turrakata se sitúa inicialmente en el Cerro, donde también nació su desarrollador. Al pelado le roban la gorra y el punto del juego es encontrarla, con varias misiones y personajes entre medio.

Una cumbia villera suena sin timidez, con su típico Korg M1 de 1988 y su güiro, y aparece en el Cerro (hay referencias arquitectónicas, como la Fortaleza). Un tipo te mete la pesada, te roba la gorra y arranca la búsqueda. El relato es tan disperso como su estética: aparecen Jaime Roos en una misión secundaria pidiéndote ayuda para construir su casa, conversaciones con Artigas, la camioneta pinchada del tipo que iba a visitar a Damián a su casa (como en la canción de El Cuarteto de Nos), el barrio La Teja y la refinería de Ancap, El Persona (referencia a El Humano, el influencer de la Cachimba del Piojo) y los quioscos verdes de la plaza Independencia, entre otras referencias populares.

Tabárez reconoce que muchas de sus decisiones creativas parten de aquello que le causa gracia o le parece extraño. En un momento, el jugador puede encontrar una pelota y pateársela a otros personajes. No hay una recompensa ni una función decisiva detrás de esa acción: está ahí, dice, “como para molestar a las personas que están en el mundo”. El gesto condensa una parte de su método de incorporar cosas que le divierte imaginar y que, por esa misma razón, quiere que existan. “A mí me mueve lo que me parece divertido; con base en eso hago mi trabajo”, dice.

Finanzas

Turrakata fue un proyecto cuidado y querido, pero nunca dejó de ser un primer paso para financiar Pepe Mujica Simulator, un proyecto que Tabárez imagina con una escala artística y económica mayor bajo el sello de B-lanes. La historia del expresidente es el punto de partida, pero el desarrollador quiere llevarla hacia una representación amplia de su trayectoria: del pasado Tupamaro a la presidencia y a la imagen internacional del presidente más humilde del mundo. Para eso imagina un juego de plataformas más lineal, organizado alrededor de episodios de su vida. Algunos tendrían un tono más disparatado, como un nivel sobre la legalización de la marihuana, con visuales psicodélicas; otros podrían ser más íntimos, como el de su boda con Lucía Topolansky.

La figura de Mujica, sin embargo, introduce una dimensión política que el propio Tabárez reconoce como inevitable. “No se puede escapar de la politización porque estamos hablando de una figura política muy grande”, señala. Aunque afirma que no busca incidir en política partidaria ni se preocupa demasiado por las lecturas que puedan derivar del juego, reconoce que esa asociación estará presente. Su intención es desarrollar el proyecto y dejar que los jugadores construyan sus propias interpretaciones. “Yo solo hago lo que tengo que hacer”, agrega.