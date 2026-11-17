La Compañía Ordinaria nació en 2024 en Punta del Este, conformada mayoritariamente por exalumnos de los talleres de entrenamiento actoral de Shumi Gauto, actriz, dramaturga y directora argentina radicada en nuestro país. Joaquín Bachrach, el compositor musical de la compañía, fue quien propuso hacer alguna de las obras que Gauto había presentado en Argentina y así fue que en ese mismo 2024 presentaron Vida y obra del doctor Lipovetsky.

En noviembre del año pasado estrenaron el “antimusical tragicómico” Embutidos Ibargoyen Varela en el Teatro Fernandino, que volvieron a hacer en marzo de este año en el marco del Festival Internacional de Teatro del MACA (Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry), espacio al que volvieron en junio, con lo que completaron dos temporadas en las que unas 2.000 personas vieron el espectáculo.

Sobre la categoría “antimusical” con la que presentan Embutidos Ibargoyen Varela, cuentan a la diaria que usan el género musical “sin que ninguno de nosotros tenga formación de artista de musical, a excepción de Joaquín Bachrach, el compositor. Cantamos y bailamos sin ser cantantes ni bailarines profesionales, y el resultado, en nuestra opinión, es muy bueno. Hay cierta impunidad en lo expresivo que lo vuelve muy lúdico. El contraste entre las temáticas oscuras de las obras de Shumi y el brillo que trae la música termina aportando un tono muy ácido, particularmente atractivo para contar historias. Es como un guiño humorístico que aprovecha el lenguaje del género para llevar al espectador de la mano en un recorrido por las emociones que la obra propone”.

Embutidos Ibargoyen Varela transcurre en un espacio rural de principios del siglo XX y plantea una reflexión sobre la herencia y cierto sino circular al que las protagonistas parecen estar condenadas. Sobre las características del texto, la autora señala: “Lo primero que pienso al escribir es: ¿cuál es el universo que quiero contar? En Vida y obra del doctor Lipovetsky era el mundo del psicoanálisis, un matrimonio de psicoanalistas que ideaban un método alternativo muy controversial. En Embutidos… sabía que quería ver a una familia matriarcal como la de Bernarda Alba o la de Mujercitas. Y también quería que fuera de época. Me interesaba mucho indagar sobre el deseo y la información que podían manejar en 1890, 1900 un grupo de mujeres que vivían alejadas en el campo. En la casa de las Ibargoyen Varela viven cinco mujeres que se presentan a la vida con informaciones muy distintas y muy tergiversadas de lo que es el deseo. La obra habla de distintos tipos de herencia. Heredar una misión, un mandato, una creencia (casarse para salvarse), una maldad… y también habla de la posibilidad de romper con esas cosas que uno arrastra a veces inconscientemente”.

La sala teatral del MACA, ubicada en Manantiales, fue inaugurada en abril de 2025 y tiene capacidad para 150 espectadores. “La experiencia con el MACA fue y es maravillosa. Sabíamos desde siempre que queríamos presentarnos en el nuevo teatro porque la sala es un sueño. Y la compañía es muy testaruda: lo que nos proponemos lo cumplimos. Decimos que la obra ahora se ve en HD porque el upgrade que logramos con la puesta de luces es gracias a los recursos de la sala. Y Eliana Recchia, la directora del área de teatro del MACA, se fascinó con nuestro material desde un principio y nos apoyó de un modo espectacular. Imaginate que era la primera vez que el museo programaba una obra con recurrencia semanal, e hicimos cinco funciones a sala llena, ¡en junio!”, agrega.

A un año de su estreno, Embutidos Ibargoyen Varela vuelve a presentarse en el MACA para realizar su tercera temporada con cuatro funciones, y van por más: “Mirando hacia adelante, deseamos poder salir de gira con la obra o que la gente de Montevideo viaje especialmente para vernos. Que se corra la voz”.

Festival de performance

De jueves a lunes tiene lugar el Festival Noche de Performance, una muestra de las actividades que viene realizando desde hace diez años un colectivo de artistas en torno a Pensión Cultural Milán. Habrá conversatorios, talleres, videoperformances e instalaciones a partir de una convocatoria de danza, teatro, música y artes visuales, nacionales e internacionales.

La movida, organizada por Guille Tarasewicz, Lucía Fernández Cordano, Makela, Ernesto Rizzo, Jacqueline Lacasa y Ana Aristimuño, se concreta en intercambio con la UCU, la Facultad de Artes y la Facultad de Humanidades de la Udelar y el Instituto Nacional de Artes Escénicas.

Con epicentro en la Pensión Cultural Milán (Juan Carlos Gómez 1531), el festival incluirá, además de actividades artísticas, momentos de debate. Así, el jueves a las 16.00, en la UCU, habrá un conversatorio sobre “Arte de acción y espacios de legitimación”, con Mariángela Giaimo, Elisa Valerio, Rulfo y Federico Arnaud. Al día siguiente, la charla se traslada a la Facultad de Humanidades, a las 11.30, para hablar de “Arte de acción, mujeres, Latinoamérica”, con Elisa Pérez Buchelli, Jacqueline Lacasa y Teresa Trujillo. En la Facultad de Bellas Artes (taller Ana Laura López Latorre), de 14.00 a 16.00, habrá un intercambio moderado por Aristimuño y Ernesto Rizzo. El sábado a las 12.00 en el INAE quedará inaugurada una muestra de afiches de la primera década de Noche de Performance.

Embutidos Ibargoyen Varela. En el teatro MACA de Manantiales, Maldonado, los jueves 19 y 26 de noviembre y viernes 4 de diciembre a las 20.00. Entrada libre con reserva en Museo MACA