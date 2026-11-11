Para respirar hondo en pareja: se estrena Pulmones en Montevideo

Lungs (Pulmones) es la primera obra que se menciona al preguntar por Duncan Macmillan. Inglés, nacido en 1980, es dramaturgo y director. Están además People, Places and Things, Every Brilliant Thing y la adaptación teatral de la novela de George Orwell 1984 , junto con Robert Icke. Con Effie Wood en 2020 cocreó y escribió también Trigonometry, una serie dramática de la BBC.

Pulmones se ha representado en México, Perú, Argentina, España, Canadá y Estados Unidos y también ha sido un rotundo éxito en Corea del Sur. La historia se cuenta en una conversación en la que una pareja se pregunta lo que muchos en tiempos de anticoncepción: ¿es responsable traer un hijo al mundo actual, marcado por la crisis climática, la inestabilidad política y la ansiedad? ¿Quién sobrevivirá a quién? ¿La pareja o el planeta? El director para la versión local es Fernando Dianesi, consagrado hace años en la Comedia Nacional. Los actores, curtidos en el cine y el teatro, avezados y hermosamente ensamblados, son Leonor Svarcas y Alfonso Tort.

En poco más de una hora de intensidad y en clave minimalista, sin grandes recursos aplicados en pasar de un tiempo a otro, de un lugar a otro, esta comedia romántica y también ácida nos interpela desde lo más asumido: el transcurrir de ese día a día que parece no plantear ya preguntas.

Hace meses, en el bar Las Flores, donde han surgido tantos proyectos, a medio camino entre las casas de ambos, los actores empezaron a intercambiar ideas y textos que los convocaran en escena. Ambos con hijos chicos, ambos grandes, se encontraban tratando de “compaginar la vida en familia, el amor y el trabajo sin que algo de todo esto se cayera a pedazos”, dice Leonor. “En eso estábamos cuando me acercaron Pulmones. La leí yo primero y realmente me conmovió. Sentí que el autor había logrado plasmar acá algo universal. Pensé que es casi imposible que alguien no se sienta abrazado por esta obra. ¿A quién no le preocupa el amor?”.

Mientras una infinidad de canciones disertan livianamente sobre la capacidad de amar y ser amado, esta pieza parece plantear, a velocidad de un audio de Whatsapp de 1,5 (una indicación que pide el autor) cómo se construye una vida con alguien. Propone, cuenta Svarcas, “una conversación de toda una vida con un otro, que nos gusta, nos disgusta, que amamos y por momentos despreciamos. Alguien me preguntó si Pulmones habla de un amor tóxico y me alegré de poder decir que no. Quizás eso es lo revelador de esta obra: que habla de cómo sería un amor genuino, pero sin idealizarlo”.

Pulmones pone en contexto la historia de esta pareja y la pregunta, profundamente contemporánea, de si traer o no otro ser humano al mundo. ¿Cuál es el valor de la vida humana? Por otro lado, la preocupación por el medioambiente está presente a lo largo de toda la obra, pero no como un tema lateral, sino como si se pusiera en paralelo la resistencia de los pulmones humanos y los del planeta. Los dos personajes quieren ser buenas personas: quieren respirar y dejar respirar.

La obra, dice Svarcas, “más que interpelarme, me conectó con mi parte amorosa, con el agradecimiento, con lo esencial de la vida, del universo. Con cómo nos olvidamos de que estamos flotando en el espacio, ahora mismo. Me conectó con lo importante de poder respirar aire fresco, ver el sol, agarrar a alguien de la mano, disfrutar de un poco de silencio... Esas cosas que no tienen precio y damos por sentadas. Creemos que las importantes son otras, muchas de esas que hemos ido inventando entre todos y que probablemente si desaparecieran no pasaría absolutamente nada. Porque seguimos vivos. Y eso es lo realmente valioso”.

El texto, minucioso y exacto como una partitura, resultó un desafío aún para este par de actores expertos, porque debía fluir como si fuera fácil, como si se estuviera pensando en voz alta. Para ese reto, Svarcas y Tort reconocen la importancia del trabajo de Dianesi en su primera dirección. Fue convocado por ellos para dirigirlos con la sensibilidad, la sutileza y el detalle de sus trabajos interpretativos, dicen.

Pulmones se ha estrenado ya en al menos 18 países y verla es una oportunidad limitada en el tiempo: son solo cuatro funciones en la sala Hugo Balzo. De costosos derechos de autor, la producción del proyecto fue posible gracias a la participación de Diego Sorondo y su equipo. ¿Acaso amar y ser amado sea simplemente caminar juntos en sequías e inundaciones, sin sol o en medio de fuertes vientos? Para quienes estén por tomar drásticas decisiones en torno al amor, prudente sería asistir a verla, aun en medio del sofoco.