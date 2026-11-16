Supervivencia ASMR: El corazón de la bestia, con Brad Pitt

En los 90, la historia de un exoficial de las fuerzas especiales con trastorno de estrés postraumático que sufre un infarto en medio de un vuelo, se accidenta, queda varado en la inmensidad de los bosques de Alaska y debe recurrir a todas las habilidades de supervivencia que aprendió en el ejército, entraría sin muchos miramientos dentro del género de aventuras. Se haría hincapié en el ingenio, como si toda la acción estuviese atada a un nuevo gadget sacado de la galera o los destellos de creatividad con los que el protagonista nos sorprende una y otra vez. Sin embargo, el mundo ha virado en los últimos 30 años y James Belmont, el personaje que interpreta Brad Pitt en El corazón de la bestia, no es necesariamente McGyver.

Mientras que con personajes como McGyver las herramientas de supervivencia se dan por la mezcla de una sabiduría antigua del estilo de Daniel Boone y cierta experticia científica digna de una expo del LATU, con Brad Pitt el pasado marcial se puede leer en cada gesto, en cada mínima palabra, pero también en la tecnología que tiene de su lado. Hay, evidentemente, una puesta de su ingenio a la hora de utilizar los elementos que la naturaleza le brinda, pero al mismo tiempo, cuando su avión se estrella, se sumerge y nada hasta lo que quedó del fuselaje de la avioneta y extrae una especie de caja herméticamente sellada, en donde hay un montón de implementos de excelentísima calidad, por no decir “high tech”. Lo mismo con el fuego: en una película ochentosa o noventera, hacerse un fuego sería subrayado desde la dificultad, el contacto literal de las manos con los leños y el intento de sacar las virutas para empezar la fogata, pero en esta todo se resuelve en un santiamén.

Hay, así, un par de cosas que uno nota que mutaron de los 90 para acá. En primera instancia, algunos placeres que se ofrecían en su total literalidad fueron llenándose de otros elementos. Ya no es solo un set de pruebas físicas que debe superar un hombre para sobrevivir, es también la idea de la lucha interna de una persona en ese fluir humano-animal, en la relación de algo de su humanidad perdida luego de la guerra. El corazón de la bestia es, más que una aventura de supervivencia, un drama de supervivencia, más cerca de Into the Wild (Sean Penn, 2007) que de Rambo, pero con un horizonte más masculino y conservador que hippie y trágico.

Esto último se relaciona con algo que también cambió en estos años: la pérdida de cierta inocencia en cuanto a los placeres aledaños de la expectación. Uno podía ver películas de los 80 y 90 y disfrutar de la practicidad y el ingenio, como así también de los escenarios de la naturaleza y todas las metáforas de lo que es ser un hombre recio, solitario y con fuerza suficiente para manejarse por fuera de las obligaciones sociales, pero todo eso se disfrutaba veladamente, como un placer que se agitaba tras bambalinas. Hoy en día, vía internet, todo se ha seriado de una forma tan específica, tan encajonada y tan à la carte, que es un poco inevitable sentir El corazón de la bestia como un video ASMR de 100 minutos (de esos de hombres que levantan una choza improvisada, pescan y se preparan una comida a la orilla del río), en donde tenemos nada más y nada menos que al súper fotogénico Brad Pitt trasladándonos, casi en formato POV, a la belleza de la vida sencilla y a los placeres puramente identificatorios.

Y ahí, el otro cambio fundamental: las películas de supervivencia de antaño no eran ajenas a lo marcial y muchísimo menos a cierta idea conservadora del hombre en su soledad como medida última de todas las cosas (algo que desde los westerns se acoplaba muy bien a los mitos originarios del libreempresismo norteamericano), pero de nuevo, la recepción de estos modelos se daba más solapadamente, lejos del “literalmente yo” de mucha gente que incorpora sin mediación estos valores hoy en día. Así que quizás lo que más haya cambiado entre aquellas películas aventureras del pasado y estos dramas ASMR del presente sea, más que las películas, el público.

Guerra sin guerra

El placer secundario que ofrecen obras como El corazón de la bestia es trasladar las dinámicas de guerra a un terreno despolitizado. Todo lo que el tipo vivió se lima de casualties of war y políticas de Estado y se baja a un terreno puro de hombre vs naturaleza. Permite vivir lo militar sin el complejo de culpa, o al menos sin la discusión inevitable sobre las razones y los límites del ejercicio de la fuerza.

En la película, es evidente que quien lleva las de ganar es el mismo bosque con sus rápidos, sus rocas afiladas, sus osos grizzlies, sus lobos y sus inclemencias climáticas, y entonces es natural hinchar por lo no natural, por el humano que recurre a cada miligramo de ingenio (asistido por su perro, que cae en un punto medio entre humano y no humano, subrayado por los dientes de titanio y por la pata biónica que le dan un aire a sidekick de superhéroe). La guerra es solo una sucesión de flashbacks medio terrajas, marcados por una especie de filtro terracota que indica algo de Medio Oriente, pero no se ven víctimas, solo explosiones y el personaje de Brad Pitt y su perro. Una tabla rasa para poder disfrutar de proezas sin contexto.

Un poco aburrido por lo obvio de ciertos giros, pero más que nada por cierto exceso en el score de música incidental y uso de drones, pensaba si había algo más interesante a destacar, fuera de esta especie de espectáculo idílico de hombres que quieren demostrar de qué están hechos, y ahí de a poco empezó a aparecer en mi cabeza Paul Schrader.

Con varios retoques, James Belmont podría ser fácilmente un personaje salido de la pluma del escritor de Taxi Driver (1976), The Card Counter (2021) o Rolling Thunder (1977). Sus películas son siempre sobre personajes que avizoran algo vinculado a su propia destrucción, y cuyo pasaje de autodescubrimiento involucra una suerte de inmolación necesaria. Así como Mishima en Mishima: a life in four chapters (1985) se identifica tempranamente con la imagen de San Sebastián, tomando de alguna forma u otra todas las decisiones que a la larga lo eslabonarán hacia el acto final (intento de golpe de Estado y suicidio por seppuku), es inevitable pensar que el personaje de Brad Pitt, por más desgraciado y accidentado que sea su viaje, encuentra en todas estas vivencias extremas una suerte de “last dance” con sus fantasmas y obsesiones.

En Rolling Thunder tenemos también a un exgeneral que vuelve de ser prisionero de guerra y se enfrenta a la descorazonadora vida cotidiana de su pueblo natal. En su fallida adaptación, su mujer y su hijo son asesinados y la búsqueda de venganza se erige como la verdadera razón para no suicidarse. Ahí, cuando termina por localizar a los que cometieron aquella barbaridad, se contacta con otro colega (Tommy Lee Jones, jovencísimo) que estuvo en los mismos campos de prisioneros; es solo mencionar que sabe del paradero de los atacantes y el compañero contesta: “Ok, voy contigo”. En las películas de Paul Schrader hay algo que se desmonta del heroísmo, que es que en la mayoría de los casos no está dirigido por un anhelo justiciero puro, sino que hay una obsesión con la violencia y la muerte, tan caótica como innata. El James Belmont de Brad Pitt no llega a manejar esta profundidad tanática, pero es inevitable pensar que hay algo suyo que se fusiona con la naturaleza a la hora de su último baile con su pasado y su esencia.