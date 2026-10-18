Albion le ganó en la hora a Torque y movió los cimientos de varias tablas

Francisco Ginella, de Albion, tras convertir el primer gol de su equipo frente a Cerro, el 16 de febrero, en el estadio Luis Franzini.

El pionero quedó muy cerca de salvarse del descenso y el ciudadano puede perder la cima del Clausura; el equipo de Marcelo Méndez fue perjudicado al no sancionar un penal claro que se canceló a través del VAR.

Albion le ganó en el último suspiro a Montevideo City Torque, fue 2-1 en el Franzini. El pionero sacó tres triunfos al hilo desde la llegada de Diego Franco a la conducción técnica. El descenso dejó de ser un problema real para, prácticamente, transformarse en anécdota. Todavía no está salvado pero ya sabe que Danubio y Progreso matemáticamente no lo pueden alcanzar, y hay buena brecha sobre Cerro Largo, Wanderers, Cerro y Central Español.

El ciudadano puede perder la cima de la tabla. Viene en retroceso tras sumar seis victorias consecutivas. En los últimos cinco partidos solamente metió cuatro puntos y el margen de error desapareció.

Celeste entre las nubes

El primer tiempo fue todo de Montevideo City Torque y, de no ser por Sebastián Jaume, la diferencia pudo ser mayor. El celeste impuso el ritmo y la intensidad. Tuvo varias situaciones de gol pero siempre encontró respuestas en el golero rival.

El tanto llegó en un error en la salida. A Pablo Lacoste se le fue por arriba del pie el balón en un pase atrás. Salomón Rodríguez divisó el regalo, dejó por el camino al guardameta en su intento de salir a cortar la jugada y definió ante la meta desolada, aunque tenía poco ángulo.

El 1-0 para el descanso tenía gusto a poco para los de Marcelo Méndez que fueron mucho más, pero también dejó un mínimo de justicia deportiva por lo que había sucedido en cancha.

Todos los condimentos: goles, polémica y definición en la hora

Para el segundo tiempo Albion se amigó con la tenencia. En la primera que tuvo convirtió por intermedio de Carlos Airala de cabeza. Con la igualdad fue otra historia, de hecho, el pionero pasó a tener lapsos de dominio, sobre todo, hasta los 70 minutos, donde tuvo chances de aumentar. Hubo un gran ingreso de Baltasar Barcia con su velocidad por derecha,

Con los cambios retomó el control Montevideo City Torque, sobre todo con Gonzalo Montes imponiendo condiciones en la mitad de la cancha y repartiendo juego desde ahí. El celeste fue más y volvió a jugar sobre el arco de Jaume.

En la recta final del partido se instaló la polémica. Esteban Obregón ingresó al área a velocidad y Federico Puente lo derribó con el pie recogido. Adelante no hubo contacto pero atrás se lo llevó puesto y lo arrastró, quitándole la posibilidad de quedar mano a mano para definir. Hernán Heras pitó penal en tiempo real pero, tras el llamado del VAR, desestimó.

A Torque lo golpeó esa jugada, siguió yendo a buscar pero sin tanta claridad. En tiempo agregado, Barcia se mandó una patriada y definió cruzado. Tapó Franco Torgnascioli pero dejó el rebote muerto y Tobías Figueroa la empujó con el envión y el corazón.

Triunfazo para Albion y todo el plantel celeste terminó rodeando a Heras, que, tras el gol, expulsó correctamente a Facundo Silvera por doble amarilla. Resultado que condiciona las tablas.