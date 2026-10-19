Confirmados los octavos de final de la Copa AUF Uruguay: todos los cruces

El sorteo determinó el cuadro de la fase 3, en el que todas las eliminatorias serán a partido único y los equipos amateurs tendrán la localía en octavos, aunque resta conocer si todos podrán jugar en sus propias canchas.

La Copa AUF Uruguay entra en su tramo decisivo. El sorteo realizado este lunes en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) estableció los ocho cruces para los octavos de final y el camino que deberán recorrer los equipos para llegar a la final. Peñarol y Nacional quedaron en el mismo lado del cuadro, por lo que podrían cruzarse en las semifinales si superan las dos rondas anteriores.

Si bien está todo el camino señalado de acá a la final, el cuadro todavía tiene tres lugares por definirse. En la fase de los profesionales, Liverpool enfrentará a Cerro Largo este miércoles 21 de octubre a las 16.00 en el Parque Viera, mientras que Peñarol recibirá a Montevideo City Torque el martes 27 a las 20.00 en el Campeón del Siglo. El otro cupo saldrá del encuentro entre Porongos y Deportivo Italiano, previsto para este miércoles en Trinidad a las 21.00. Los ganadores completarán los cruces ante Gladiador de Salto, Libertad de San Carlos y Deportivo Maldonado, respectivamente (ver recuadro).

Los octavos de final comenzarán el miércoles 28 de octubre. Desde esta instancia, todos los partidos se disputarán a eliminación directa y a un solo encuentro, por lo que no habrá series de ida y vuelta. Los ganadores avanzarán a los cuartos de final, luego a las semifinales y finalmente a la definición del torneo.

La localía, un asunto a resolver

Uno de los aspectos a seguir es la definición de los escenarios. El reglamento establece que los equipos amateurs serán locatarios en los octavos de final, una ventaja deportiva que adquiere especial relevancia para los representantes del interior, además de todo lo que significa tener la fiesta grande en casa. Sin embargo, jugar como local no significa necesariamente hacerlo en la cancha habitual del club.

Los escenarios deberán contar con la habilitación y las condiciones exigidas para recibir partidos de fútbol profesional. Por eso, habrá que comprobar si todas las canchas de los equipos amateurs que están en octavos están en condiciones de recibir los encuentros o si alguno deberá trasladarse a otro estadio habilitado –o, por qué no, para los casos en los que aplique, ajustar algunos detalles hasta que se fije la fecha–.

La Copa Uruguay, el único torneo que reúne a clubes de distintas categorías del fútbol uruguayo y del interior del país, tendrá como premio para el campeón un cupo en la Copa Libertadores de 2027 como Uruguay 4, siempre que participe en la Liga AUF Uruguaya de la temporada que viene.