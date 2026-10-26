El ajedrez uruguayo mueve sus piezas entre Tacuarembó y Montevideo

Mientras los clasificados del campeonato montevideano se preparan para disputar la final de la Liga Nacional, la capital se prepara para recibir el Sudamericano absoluto, con representantes de diez países y cinco grandes maestros.

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Uruguay tiene desde hace ya unos años, un torneo que unifica a todo el territorio nacional en una única e integradora actividad: la Liga Nacional. Concebida en sus inicios como una forma de movilizar regiones del interior de nuestro país que habían quedado un poco rezagadas en esto de darle vida al mundo de bravos corceles y orgullosos monarcas, dio sus primeros pasos recorriendo todo el país, pero excluyendo a la capital.

El éxito obtenido en los primeros años hizo que se tomara la decisión de que Montevideo también se integrara a esta gran movida, convirtiéndola definitivamente en una muestra real de las 64 casillas celestes.

En este presente la Liga divide al paisito en cuatro, siendo la capital una región en sí misma. Las otras tres se componen del norte, con Artigas, Salto, Rivera, Paysandú y Tacuarembó; este, con Cerro Largo, Rocha, Treinta y Tres, Maldonado, Lavalleja y la parte este de Canelones, y sur, donde están Durazno, Río Negro, Soriano, Colonia, Flores, Florida, San José y Canelones.

Montevideo, por segundo año consecutivo, llevó adelante su gran campeonato departamental, una actividad que duró meses, ya que primero tuvo su etapa clasificatoria, con eventos llevados adelante en los municipios.

El club Bella Vista, la histórica institución del Prado, alojó en su sede de la calle Suárez a los ajedrecistas que dieron todo de sí entre sábado y domingo. Estaba en juego no solo el podio de la ciudad, sino obtener un cupo para la final nacional que se llevará adelante en Tacuarembó en noviembre.

El torneo que fue dirigido por Federico Piñeiro, teniendo como árbitro principal a Edgardo Cámpora (quien tuvo a Pilar Silvera y Carlos Castagnet a su lado impartiendo justicia), se dividió en tres categorías: sub 12, sub 16 y absoluta.

A la gran final

El ansiado cupo lo ganaban quienes estuvieran en las primeras siete posiciones, también después se iban a dar dos más para las dos mejores mujeres y en el caso del absoluto dos también para los mejores sub 18.

Al terminar la jornada del domingo, y agotados de buscar jaques, dobletes y descubiertos, los cupos tuvieron dueños y comenzó la tarea de mirar horarios de ómnibus o cuál era la ruta más indicada para llegar a la tierra de Gardel.

En la categoría Absoluta el campeón fue Nahuel González, seguido por Nicolai Yakes y Evangelina Polito. Completaron las primeras siete posiciones Juan Cayetano, Frank Machado, Fernando Gorín y Filipo Lanzilota.

En sub 18, Emiliano Baptista se quedó con el primer puesto y Daniel Fuce terminó segundo. En la categoría Femenina, Michelle Robles fue la ganadora, seguida por Avril Stefano.

En sub 16, la campeona fue Silvana Araque, mientras que Andrés Cammarotta ocupó el segundo lugar y Lisandro Galli, el tercero. Luego se ubicaron Matteo Reyes, Joaquín De los Santos, Martín Wilson y Daxel Viglione.

En sub 12, Benicio Marino se consagró campeón, seguido por Sebastián Paipó y Clara Porteiro. Completaron los siete primeros lugares Lucas Dos Santos, Emiliano Sallúa, Santiago Díaz y Rafael Foderé. Por último, en la categoría Femenina de sub 12, Julieta Camirotti obtuvo el primer puesto y Juana Porteiro finalizó segunda.

Los reyes luego de haberse inclinado como señal de fin de partida, volvieron a erguirse y acomodar sus tropas. A continuación, descansaron, todos a la par, desde el diminuto peón pero valiente y bravío, hasta el orgulloso monarca, defensor de su reino y líder de su equipo. Juntarán fuerzas, reacomodarán estrategias y volverán a esos 64 cuadrados mágicos que son su mundo, donde tanta cosa pasa y de manera tan silenciosa.

El desafío futuro los espera y será el 7 y 8 de noviembre en Tacuarembó, cuando desde todos los rincones del país lleguen los clasificados de cada región para vivir una nueva gran fiesta del ajedrez nacional.

Sudamérica mira hacia Montevideo

Desde el 30 de octubre se llevará adelante en la Sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo el Sudamericano de Ajedrez absoluto, en sus tres modalidades, Estándar, Blitz y Rápidas.

El torneo cuenta con la presencia de ajedrecistas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Venezuela junto a una gran representación celeste.

De la cita toman parte cinco Grandes Maestros y 14 maestros internacionales. Jorge Cori, Neuris Delgado, Pablo Salinas, Salvador Alonso y José Cubas son los cinco que ostentan el título máximo y serán parte de la contienda.

Entre los celestes se destacan la presencia de Facundo Vázquez, quien nos representara en la última Copa del Mundo, y de Bernardo Roselli quien posee el récord absoluto de campeonatos nacionales obtenidos, ambos vistiendo la celeste en la reciente olimpiada terminada en Uzbequistán.

El torneo Estándar se disputará a un ritmo de 90+30, constará de 9 rondas dando comienzo el 30 y cerrando la actividad el 6 de noviembre. El Rápidas se llevará adelante el 1° de noviembre a un ritmo de 10+5 y contará con 7 rondas, mientras que el Blitz será el miércoles 4 desde las 18 horas y será a un ritmo de 3+2 con la disputa de 9 o 11 rondas. El director del torneo es el actual presidente de la federación Jorge Arias Bouzada, y quien oficiará como ley principal del evento es la AI Sabrina de San Vicente.