El final del Uruguayo como si fuera el cubo de Rubik

Los campeonatos que articulan y cruzan torneos tienen el atractivo de que, sobre el fin de la temporada, todos están jugando por algo y en cada partido hay un incentivo especial que puede llevar hacia un puerto de alegría o hacia un agujero dramático. Esta situación, que estimula a estar pendiente del campeonato, de los partidos y de los clubes que uno pueda seguir, presenta también severas dificultades en ligas a las que les cuesta –por una cuestión de profesionalización y de dependencias económicas– tener todo afinado de manera tal que los calendarios se puedan cumplir a rajatabla.

Hasta el arranque de la licencia reglamentaria anual de los futbolistas –fecha en la que debería terminar la temporada, el 8 de diciembre– quedan ocho semanas y media para resolver el Clausura y las hipotéticas finales, sin contar con posibles definiciones para evitar el descenso. Esas definiciones pueden incluir una final del Clausura, una final de la tabla anual, la semifinal del Campeonato Uruguayo y hasta dos finales más si el ganador de la semifinal no coincide con el líder de la anual.

Pero además, en esas mismas ocho semanas y media hay que apretar la definición de la fase final de la Copa AUF Uruguay, tanto para los clubes profesionales como para los del fútbol amateur. Conviene recordar que esta instancia recién se destrabará cuando se enfrenten Peñarol y Montevideo City Torque por la fase previa; a partir de ahí quedará todo noviembre y esa primera semana de diciembre para apretar en un embudo los octavos de final, los cuartos, las semifinales y la gran final de un torneo que, no hay que olvidarlo, otorga un cupo directo a la Copa Libertadores.

Según pasan los días

Vayamos por partes. El Uruguayo guarda en sus entrañas una vía rápida de resolución: que no haya necesidad de jugar un solo partido de definición ni finales a cancha abierta. Para que se diera semejante milagro de almanaque, Racing tendría que quedarse con el Clausura y encaramarse también en lo más alto de la tabla anual. En los papeles la matemática todavía le da la derecha y sostiene esa posibilidad, pero las chances reales se ven bastante lejanas en el horizonte.

Racing ocupa hoy el undécimo lugar en la tabla del Clausura con 12 puntos en el bolsillo, pero si ganase los 15 que le quedan por disputar, podría llegar a los 27. Para salir campeón del torneo con ese acumulado necesitaría una cadena de carambolas bastante improbables, aunque no imposibles. Los de Sayago también podrían alcanzar el otro ítem imprescindible para gritar “campeón” sin jugar un solo minuto de más: adueñarse de la tabla anual. Para que la milagrosa combinación cierre, los albiverdes deberían meter un pleno de 15 puntos en el sprint final y sumar ese puntaje perfecto a las 53 unidades que ostentan hoy. Llegarían así a 68 puntos, a la espera de un desbarajuste generalizado arriba: derrotas y empates en cadena de Peñarol, Deportivo Maldonado y Torque. Solamente con esa carambola perfecta –Racing ganando el Clausura y la anual para conseguir el triplete junto con el Torneo Apertura que ya guarda en la vitrina– el equipo de la escuelita lograría la hazaña de ser campeón uruguayo a la vieja usanza, en apenas cinco fechas más y sin la agonía de las finales.

El otro camino de definición que exigiría menos jornadas sería que el campeón del Clausura resultase también el ganador de la anual. En ese escenario, todo se resolvería si ese club –que no sería Racing– juega la semifinal –final del Uruguayo– contra la escuelita y la gana. De esa manera, con los cinco partidos que le quedan al Clausura más un único cruce semifinal, la temporada quedaría abrochada.

Peñarol, Deportivo Maldonado, Torque, Nacional, Liverpool y Wanderers son los equipos que todavía mantienen chances matemáticas de asegurarse en un mismo envío el Clausura y la anual. De ser así, se daría ese escenario de resolución rápida: en apenas seis jornadas más –las cinco que le quedan al torneo más la semifinal-final–, la temporada de la A quedaría definida.

Dame un tiempo

El escenario en el que hay que sentarse a trabajar para proyectar el almanaque exige pensar en ocho jornadas más de fútbol. Ahí entrarían las cinco fechas finales que le quedan de obligación al Clausura, la semifinal-final y las dos finales. Para que la definición se estire a ese límite, la semifinal la tiene que disputar el campeón del Clausura frente a Racing, pero con la condición de que ese ganador del Clausura no haya obtenido la anual. De ese modo, los dos partidos finales los jugarán el vencedor de la semifinal contra el dueño de la anual. También puede darse otra vuelta de tuerca: que Racing tenga que medir fuerzas contra un mismo rival que haya abrochado el Clausura y la anual en un solo paquete, y que los de Sayago se queden con ese cruce para forzar dos finales más, en las que su adversario volvería a tener la ventaja por haber sido el ganador de la anual. Puede ser largo.