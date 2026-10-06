Felipe Klüver, medalla de oro en el podio del cuatro pares de remos cortos, en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el 18 de setiembre.

El remero mercedario, campeón mundial en 2025 y vicecampeón este año, obtuvo la máxima distinción; Giorgian de Arrascaeta, Julia Paternain, Isabella Marenco e Ignacio Pignataro recibieron los Charrúa de Plata.

Felipe Klüver recibió este lunes el Charrúa de Oro, la máxima distinción de los premios que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU). El remero mercedario fue elegido como el mejor deportista uruguayo del período comprendido entre el 1° de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, en una ceremonia realizada en el teatro Macció, en San José, realizándose fuera de Montevideo después de 15 años.

El premio reconoce el ciclo internacional que tuvo Klüver. En 2025 consiguió el título mundial en single scull ligero en China y un año después volvió a subir al podio, esta vez para quedarse con la medalla de plata en el Mundial de Países Bajos.

El título mundial de 2025 tuvo un significado especial para el remo uruguayo: Klüver se convirtió en el primer representante del país en conquistar una medalla de oro en un Mundial sénior de la disciplina. El deportista de 26 años lleva una trayectoria en crecimiento en el alto rendimiento y consiguió consolidarse entre los mejores de su categoría.

Aunque los Juegos Odesur de Santa Fe se disputaron fuera del período de elección, Klüver también tuvo una destacada actuación en esa competencia, donde consiguió tres medallas de oro y una de plata.

Los Charrúa de Plata

El Charrúa de Plata al mejor deportista uruguayo en el exterior fue para Giorgian de Arrascaeta, futbolista de Flamengo, club en el que ganó la liga en Brasil y la Copa Libertadores en 2025, además del Campeonato Carioca en 2026.

Julia Paternain recibió el premio a la hazaña deportiva por la medalla de bronce que obtuvo en el Mundial de atletismo de mayores disputado en Tokio.

La revelación fue Isabella Marenco, que tuvo una destacada actuación en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Panamá. La gimnasta consiguió la medalla de oro en suelo y dos de plata, en las competencias por equipos y all around.

El premio a la mejor performance en el exterior fue para Ignacio Pignataro. El surfista fue campeón panamericano de longboard y se convirtió en el primer uruguayo en ganar un evento de la World Surf League. Thomas Silva, por su parte, recibió el reconocimiento como embajador del deporte por su temporada en el ciclismo.

Durante la ceremonia también se reconoció a la delegación uruguaya que participó en los Juegos Odesur de Santa Fe, donde Uruguay consiguió 54 medallas, 17 de ellas de oro, en su mejor actuación histórica en esa competencia.

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