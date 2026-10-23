Forlán reservó a 42 futbolistas para la fecha FIFA de noviembre

Otra vez sobrepasando las cuatro decenas de futbolistas, Diego Forlán hizo conocer, por medio de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a los 42 convocados que reservó para los partidos de la ventana FIFA de noviembre, la última del año. La selección uruguaya ya tiene confirmado su encuentro ante Argentina en territorio argentino —aún resta definir el estadio y la hora—, así como un segundo partido que seguramente se disputará en suelo uruguayo, aunque sin rival confirmado. Es previsible que este último cruce sea frente a República Dominicana y se juegue entre el lunes 16 y el martes 17 de noviembre, fecha en que se cierra la actividad internacional del calendario FIFA.

En relación con la anterior nómina de reservas del técnico de la selección sub 20 —quien en cada ventana FIFA asumirá como interino en la mayor hasta marzo—, únicamente se destacan los retornos de Federico Pereira, el exdefensa de Liverpool afincado hace años en el Toluca de México, y de Bruno Damiani, el delantero surgido en la Liga Universitaria y la tercera división de Nacional que se afirmó en Boston River antes de pegar el salto al Philadelphia Union de la MLS.

Los 42 reservados

Arqueros: Cristopher Fiermarín (Bucaramanga), Ignacio de Arruabarrena (Arouca), Thiago Cardozo (Belgrano), Sebastián Jaume (Albion) y Santiago Mele (Independiente).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), Santiago Mouriño (Villarreal), Kevin Amaro (Genk), Sebastián Cáceres (Celta de Vigo), Ronald Araujo (Liverpool), Santiago Bueno (América), José María Giménez (RC Deportivo), Federico Pereira (Toluca), Mathías Olivera (Napoli), Juan Rodríguez (Cagliari), Nicolás Marichal (Dínamo de Moscú), Alexander Barboza (Palmeiras), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake) y Lucas Olaza (Krasnodar).

Volantes: Rodrigo Bentancur (Tottenham), Facundo Bernal (Betis), Lucas Torreira (Galatasaray), Nicolás Fonseca (Coritiba), Emiliano Martínez (Palmeiras), Nicolás De la Cruz (Flamengo), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Zalazar (Sporting CP), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Diego Rossi (Monterrey), Maximiliano Araújo (Sporting CP) y Brian Rodríguez (América).

Delanteros: Martín Satriano (Getafe), Bruno Damiani (Philadelphia Union), Miguel Merentiel (Boca Juniors), Rodrigo Aguirre (Tigres), Álvaro Rodríguez (Bournemouth), Federico Viñas (Toluca) y Darwin Núñez (Diriyah Club).

Además de las novedades en las reservas de Pereira y Damiani, vuelve a estar en una convocatoria amplia Nicolás Fonseca, quien tuvo mucho rodaje en la etapa de Marcelo Bielsa y hoy milita en el Coritiba de Brasil. Sin embargo, aunque parezcan novedosos por no haber integrado el plantel definitivo en las últimas citaciones, también figuran en la lista Alexander Barboza —el defensa argentino nacionalizado uruguayo por su madre—, Nicolás de la Cruz, ya recuperado de su lesión, y el Torito Álvaro Rodríguez, de buen presente goleador en el fútbol inglés.

Los arqueros reservados son todos los mismos, dado que De Arruabarrena y Jaume también habían estado en la anterior reserva, aunque finalmente no integraron la nómina para los partidos con Japón, Corea del Sur e India. Hay varios defensas que figuraron en la lista previa y no lo están ahora, como Sebastián Boselli, Marcelo Saracchi y el Pumita José Luis Rodríguez. Entre los volantes no aparece Santiago Homenchenko, mientras que en la ofensiva esta vez no fueron reservados Lucas Villalba, Matías Abaldo, Agustín Álvarez Martínez y Luciano Rodríguez.

Los 25 a 30 citados que Diego Forlán hará llegar al Río de la Plata para jugar el partido contra Argentina y seguramente contra República Dominicana deberán ser comunicados en el entorno del 5 de noviembre, un poco más de una semana antes del encuentro ante los vicecampeones mundiales.