Los de San Carlos fueron los únicos que ganaron de los equipos de arriba en una fecha que tuvo un clásico caliente entre Cerrito y Rentistas que terminó 2-2.

Quedan dos fechas para que termine la fase regular en la Segunda División profesional, un campeonato en el que ascienden los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a los playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a los playoffs, desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se jugó a principio de año.

El descenso anda en vuelta de escritorios, ya que el Consejo de Liga de la B aprobó una moción para eliminarlo y la C lo apoyó. El tema seguirá los procesos correspondientes en la Asociación Uruguaya de Fútbol, con reuniones permanentes. El tiempo apremia: el asunto debe resolverse antes de la finalización de la fase regular. Si se aprueba, solo el último de la tabla de promedios jugará un repechaje ante el tercero del amateurismo. En caso de que se mantenga todo como está, ya bajó Uruguay Montevideo; Cerrito y Miramar Misiones están iguales tratando de evitar el otro lugar.

Por otra parte, Oriental de La Paz apeló el fallo que le dio la victoria a Plaza Colonia porque los paceños habían alineado seis extranjeros, cuando el reglamento permite un máximo de cinco. Los puntos, que por el momento los tienen los del oeste, están en el aire. Contando con esas unidades, los colonienses podrían asegurarse su retorno a primera con un punto más el próximo fin de semana. Al no haber decisión final, el objetivo podrá acercarse, pero sin festejo.

A la cancha

Plaza Colonia tuvo la chance en el Prandi ante el último de la anual, pero no pasó del empate 1-1 ante Tacuarembó. Tomás Escalante puso en ventaja a los del oeste, pero Lucas da Silva igualó para los del norte.

Atenas está segundo, aprovechó todos los tropezones de los que están arriba al golear 4-0 a Fénix, que no tuvo un buen debut del entrenador Gonzalo Viña. Facundo Vigo, de penal, Lucas Arzamendia, Guillermo Oroño y Maicol Borba convirtieron para los negros, que son una de las grandes sorpresas del año.

Rentistas empató 2-2 el clásico contra Cerrito. Por la forma, fue muy festejado, de atrás, de visitante y dejando a su rival en descenso directo. El auriverde había comenzado arriba con dos goles de Ignacio Yepes, pero Agustín García y Horacio Sequeira igualaron el encuentro. El local tuvo tres expulsados, Andrés Schettino en cancha y Washington Silva y Luis Barbat en el banco.

Oriental de La Paz viene en caída libre desde que se conoció el fallo en su contra por el partido ante Plaza Colonia. En ese momento estaba primero y no ganó más. Esta vez cayó 3-2 ante Huracán. Comenzaron ganando los paceños por intermedio de Braian Galván, al minuto. David Juárez empató y Sergio Cortelezzi puso el gol para dar vuelta el marcador. Nahuel Soria volvió a poner tablas, pero Cortelezzi, otra vez, le dio el triunfo a los del Paso de la Arena.

La Luz goleó 3-0 a Miramar Misiones, el conjunto merengue metió una gran racha para salir del descenso. Tanto es así que tiene chances de ingresar a playoffs, va a pelear en los dos frentes. Joaquín Gottesman, de penal, Germán Gabriel, de tiro libre, y Mateo Fontaine anotaron los tantos.

Ya descendido, Uruguay Montevideo le ganó 2-1 a River y le quitó las chances matemáticas de ascenso al equipo que fue la gran decepción del año. Lucas Rodríguez abrió la cuenta para los celestes, igualó Inti López y, en tiempo de descuentos, Francisco Martinicorena convirtió el gol de la victoria.

El lunes cerrarán la fecha Paysandú y Colón, a las 20.30 en el estadio Artigas, con arbitraje de Andrés Martínez. Los de Brazo Oriental pueden igualar a Atenas en la segunda posición y los sanduceros aspiran a olvidarse definitivamente del descenso.

Posiciones

En esta tabla, los puntos que están a decisión del tribunal de apelaciones quedarán en manos de Plaza Colonia, que lidera con 52, Atenas tiene 48, Rentistas 46, Colón 45, Oriental 43, Cerrito 42, Fénix y La Luz 41, Huracán 40, River Plate 37, Paysandú 35, Miramar Misiones 34, Uruguay Montevideo 30 y Tacuarembó 28.