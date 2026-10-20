Libertadores femenina: derrota de Nacional complicó sus chances

Plantel de Nacional, el 19 de octubre, por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores en Quito. Foto: Nacional Femenino

Por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores femenina que se está desarrollando en Ecuador, Nacional perdió 2-0 ante Deportivo Cali.

El encuentro empezó a buen ritmo, pero con características disímiles. Nacional jugaba directo y largo, procurando un rápido tránsito por toda la cancha, seguramente como la mejor mecánica de poder poner la globa lejos de su arco; las caleñas lo hacían con un espíritu colectivo distinto, asociadas particularmente en toque y por las bandas, en un intento de llegar desde afuera hacia adentro.

Cuando se aproximaba el cuarto de hora, el partido parecía encaminarse hacia un guion distinto al del inicio: las tricampeonas colombianas dominaban casi por completo a las uruguayas, que ponían un fútbol muy físico y de alta exigencia en la marca. Eso era lo que les permitía soportar los embates agudos del equipo azucarero.

Fueron varias las situaciones de gol de las caleñas, pero también hubo una de las tricolores, que pusieron a correr a la internacional sudafricana Sinoxolo Cesane, refuerzo del equipo de Diego Testas. También tuvieron otra a la salida de un tiro de esquina; estas jugadas suelen ser de peligro, sobre todo por la resolución no tan afinada de las goleras.

Hacia la media hora y activando el protocolo de seguridad por la tormenta eléctrica que se aproximaba a la zona de Amaguaña, el partido fue suspendido provisoriamente por más de una hora. A los diez minutos de la reanudación llegó el gol de Deportivo Cali; lo hizo la máxima goleadora, Ingrid Guerra, quien, esquinada en el área y rodeada de varias rivales tricolores, decidió tirar un largo remate cruzado que superó la estirada de la golera tricolor para poner el 1-0.

El segundo tiempo fue forzado para Nacional debido a la desventaja. Las tricolores siguieron bien en defensa, concentradas, pero tuvieron dificultades en la búsqueda del empate. Si bien pusieron empeño en el intento de doblegar el posicionamiento de Deportivo Cali, que con la ventaja jugaba más cómodo, les costó encontrar situaciones propicias para la paridad.

Así fue que, cuando Nacional buscaba como fuera la igualdad, en una transición rapidísima llegó el segundo tanto del partido para las colombianas. En este caso la que convirtió fue la número 10, Daniela Castellanos, que cuando faltaban diez minutos para el final liquidaba el pleito.

El último partido del grupo para Nacional será ante Libertad de Paraguay el jueves, donde las albas deberán salir a buscar la victoria para intentar tener chances de clasificación.