Libertadores femenina: Nacional arrancó con empate sin goles ante Universidad de Chile

Todo empezó muy parejo en el grupo, que también tuvo la igualdad entre Deportivo Cali y Libertad.

Este viernes, Nacional inició su camino en la Copa Libertadores femenina con empate sin goles ante Universidad de Chile, un rival de peso, perteneciente a una de las federaciones que más ha crecido en el fútbol femenino continental. La curiosidad es que las tricolores tienen el mismo grupo que en la anterior edición de la copa, junto con Libertad y Deportivo Cali. El año pasado, las colombianas ganaron el grupo —y después llegaron a la final, que perdieron por penales ante Corinthians— y el equipo paraguayo terminó segundo para clasificar y dejar afuera a uruguayas y chilenas.

En el juego disputado en el estadio Banco Guayaquil de Quito, la cancha de Independiente del Valle, el equipo dirigido por Diego Testas tuvo un auspicioso desempeño, más allá de no poder superar al rival, que manejó más la pelota y se acercó más al arco tricolor, pero casi sin producir ocasiones nítidas de gol.

La U de Chile tuvo la primera, a pocos segundos de iniciado el juego, cuando vino un centro desde la derecha que la atacante chilena Daniela Zamora, capitana de su equipo, conectó de aire en el segundo palo y obligó una gran intervención de la arquera de Nacional, Josefina Villanueva, que la sacó de la línea y con medio cuerpo dentro del arco, lo que propició la sensación de que la había sacado de adentro.

Después Nacional se animó y respondió con un par de buenos ataques, incluso con una contra que finalizó con un golazo espectacular de afuera del área de Martina Segovia, que se anuló por fuera de juego al inicio de la jugada. Minutos más tarde, Alison Latua pateó un tiro libre de zurda desde el vértice del área y pasó rozando el travesaño.

Para el segundo tiempo, ambos técnicos metieron cambios, pero entraron mejor las variantes de las azules, y la U inclinó la cancha, aunque siguió sin poder hilvanar ataques claros. Villanueva fue exigida una vez más, con un buen tiro con rosca al segundo palo, que salvó con una buena estirada.

En su octava participación en la competencia, Nacional buscará superar su mejor logro, que tuvo lugar en la edición 2021 cuando finalizó en el cuarto puesto.