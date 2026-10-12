Liga Sudamericana: Nacional clasificó a cuartos de final

Pablo Gómez, de Nacional, y Rakeem Christmas, de Jorge Guzmán, por la Liga Sudamericana de Básquetbol, el 11 de octubre, en Loja, Ecuador.

El bolso cerró con derrota 80-78 ante Jorge Guzmán, de Ecuador, en un partido que no cambiaba nada.

Nacional comenzó con una gran victoria su participación en la Liga Sudamericana de Básquetbol al derrotar 106-96 a Regatas Corrientes, en Loja, Ecuador. El tricolor revirtió un comienzo complicado, en el que su rival se destacó por el goleo y los aciertos desde el perímetro, y construyó la ventaja a partir del aporte del dominicano Luismal Ferreira y del estadounidense Andrew Goudelock. Aunque llegó a sacar una diferencia importante, el equipo uruguayo sufrió en el último cuarto, cuando los argentinos llegaron a empatar el marcador en 87, pero logró cerrar el partido con aciertos decisivos.

Un día después, el sábado, el equipo dirigido por Álvaro Ponce sumó su segunda victoria, 97-90 ante Corinthians, y aseguró su clasificación a los cuartos de final tras el triunfo del domingo de los brasileños 79-63 ante Regatas. El equipo uruguayo busca volver a pelear por el título que conquistó en 2024 y competir por un torneo históricamente dominado por clubes argentinos y brasileños.

La última noche

A primera hora se dio el triunfo de Corinthians sobre Regatas Corrientes, por lo que Nacional entró a jugar ante Jorge Guzmán sabiendo que estaba clasificado. El equipo ecuatoriano, en cambio, se jugaba su chance de acceder a cuartos de final con un triunfo.

No había distinción entre avanzar primero o segundo. En la siguiente instancia ambos equipos conformarán el grupo junto a Mogi das Cruzes, de Brasil, e Independiente de Oliva, de Argentina, que clasificaron en el grupo A. En la proyección, un triunfo del crédito local dejaba eliminado a Corinthians y eso podía ser un punto positivo para el tricolor pensando en el próximo cuadrangular.

Álvaro Ponce no arriesgó a Gianfranco Espíndola ni a los extranjeros Andrew Goudelock y Yohanner Sifontes. El entrenador cuidó a varias de las figuras que estuvieron cambiados pero no tuvieron minutos en este partido. Además, en el cierre del tercer cuarto fue descalificado Gastón Semiglia que no venía teniendo un buen partido con su tiro. En el último período salió lesionado Luismal Ferreiras.

Dentro de ese contexto, Nacional comenzó mejor, con una presión que obligó a las pérdidas del rival y, rápidamente el bolso estaba 10-2 arriba ante un equipo locatario que arrancó impreciso y nervioso por lo que se estaba jugando.

De a poco, Jorge Guzmán fue emparejando el encuentro de la mano de sus extranjeros: el argentino Leonardo Mainoldi abrió la cancha con sus lanzamientos y Ra'Shad James, Dayon Griffin y Rakeem Christmas fueron sostén ofensivo. Defensivamente, el equipo ecuatoriano se paró en una zona 2-3 que el bolso por momentos atacó bien pero en otros terminó con lanzamientos demasiado apresurados.

El equipo local pasó en el segundo cuarto y, si bien Nacional volvió a estar adelante en el inicio del tercero, los dueños de casa transitaron mejor el encuentro ante un plantel tricolor que quedó corto con las bajas mencionadas.

En el cierre, el bolso arremetió con presión en toda la cancha. Adelante tuvo puntos de Ignacio Xavier y Nick Kings. Pero los ecuatorianos lo terminaron cerrando con libres para ganar 80-78 y quitarle el invicto al conjunto uruguayo.