Agustin Zuvich, de Aguada, y Thomas Araújo, de Nacional, el 20 de octubre, en el gimnasio de Malvín.

La Liga Uruguaya arrancó linda. Se jugaron dos fechas prácticamente completas ya que quedó pendiente el encuentro entre Peñarol y Defensor Sporting por la participación del fusionado en el grupo D de la Liga Sudamericana que se disputó en Río de Janeiro, Brasil.

Biguá y Aguada ganaron en sus dos presentaciones, pero el rojiverde no es líder ya que había comenzado el certamen con quita de dos puntos. El carbonero y los del Parque Rodó también están invictos ya que sumaron un triunfo en su única aparición. Urunday Universitario, Atenas y Larrañaga no conocen la victoria, con el aliciente de que el milrayitas arrancó con puntaje -3, un saldo negativo durísimo que lo compromete desde temprano en la lucha por mantener la categoría.

Con lógica

En la segunda fecha, Nacional superó a Atenas, Aguada a Unión Atlética, Biguá a Larrañaga, Hebraica y Macabi a Urunday Universitario y, en lo que pudo ser el resultado sorpresivo, Goes a Malvín. De todas formas, el misionero suele ser fuerte de local y el playero se presentó con las bajas de Fernando Salsamendi, Marcel Souberbielle y el extranjero Supreme Hannah. Hasta el momento, los resultados condicen con el nivel de los equipos.

Justo es decir que las primeras fechas mostraron pocos cruces directos. Aguada se impuso de visitante a Nacional en partido condicionado por la correcta expulsión de Luismal Ferreira, en la parte baja Unión Atlética le ganó un juego clave de visitante a Larrañaga y en la zona media Biguá venció a Hebraica y Macabi.

Se viene la tercera

La tercera fecha tiene lindos partidos a la vista. El lunes se abre a las 19.15 con Unión Atlética que recibe a Atenas, un juego entre dos rivales que tienen como premisa zafar del descenso. Si bien el azulgrana es levemente favorito, es un encuentro parejo. Los de Nuevo Malvín jugarán por primera vez en su escenario.

De fondo, 21.30 y sin público, Nacional recibe a Goes en el polideportivo del Gran Parque Central. El bolso sigue cumpliendo con la pena que no le permite tener gente en su escenario. Es un partido de diferencias marcadas y equipos que juegan con el mismo estilo de elevar el ritmo. El misionero deberá tener una noche inspirada en los porcentajes de tiro largo para aspirar a dar la sorpresa.

El martes, 19.15, hay un lindo encuentro en el Prado entre Urunday Universitario y Biguá. Son dos equipos que suelen jugar bien, aunque el arranque es muy superior que el de los de Villa Biarritz, que están invictos. El estudioso no ganó pero vendió caras sus derrotas y tiene argumentos suficientes para meter el primer triunfo ante su gente.

A las 21.30, Larrañaga intentará dar el batacazo ante Aguada. En lo previo, es el juego con diferencias más marcadas de la noche. El rojiverde tiene calidad en sus jugadores, pero no viene logrando regularidad en sus pasajes de juego colectivo. El milrayitas pudo sostenerse un rato en cada encuentro disputado, pero los baches son tan pronunciados que se le escapan los trámites.

El miércoles, el único juego será a las 21.30 entre Malvín y Peñarol en el Canil. El plantel que presente el playero será clave para ver si puede pelearle el punto al último campeón, que tendrá la baja de Santiago Calimares. Si no va con todo, es difícil para los de Pablo López.

Defensor Sporting ante Hebraica y Macabi fue reprogramado por la participación de los del Parque Rodó en la Liga Sudamericana.

Tabla de posiciones

P PP PTS Biguá 2 0 4 Unión Atlética 1 1 3 Malvín 1 1 3 Hebraica 1 1 3 Nacional 1 1 3 Goes 1 1 3 Peñarol 1 0 2 Defensor Sp 1 0 2 Aguada* 2 0 2 Urunday 0 2 2 Atenas 0 2 2 Larrañaga** 0 2 -1

* Quita de dos puntos.

** Quita de tres puntos.