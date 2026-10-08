Un conflicto entre el gremio de jueces y la Federación Uruguaya de Básquetbol llevó a que los clubes decidieran comenzar la competencia el 19 de octubre.

El inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027 estaba pactado para el 12 de octubre, pero, en Asamblea General, los clubes decidieron postergarlo una semana. La postura se tomó para dar tiempo a solucionar el conflicto entre la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) y la Unión de Jueces Oficiales de Básquetbol (UJOBB) por las pruebas físicas de los árbitros.

La actividad está en pausa desde el domingo 4 de octubre ya que, gremialmente, los jueces decidieron no presentarse a las pruebas físicas pactadas para el 2 y 3 del mes corriente, aduciendo que la FUBB debía avisar con 21 días de anterioridad.

Ahora, el ente rector del básquetbol uruguayo volvió a programar pruebas físicas para los días 9, 10, 17 y 18 de octubre. Ningún árbitro podrá participar en la Liga Uruguaya si no aprueba. Además, quienes decidan presentarse en los primeros días quedarán aptos para trabajar a partir del domingo 11, día estipulado para que vuelva la competencia en la Divisional Tercera de Ascenso. En principio, las formativas quedarán sin actividad por segundo fin de semana consecutivo.

Problema de fondo

Hay muchos frentes abiertos. La prueba física es uno de los focos debido a que los jueces pidieron que se abone un viático por participar en la jornada. En la prueba anterior, un trabajador sufrió un síncope cardíaco y no tuvo cobertura mutual, ya que no se consideraba día trabajado. La FUBB accedió al pedido.

En UJOBB, algunos jueces se presentaron a arbitrar partidos amistosos esta semana entre clubes que se preparan para el comienzo de la Liga Uruguaya. El tema generó divisiones en el gremio de árbitros, ya que otros consideraban que no debían arbitrar por no tener la prueba física aprobada y para acatar la decisión general del colectivo generando un consenso. Además, en algunos sectores hay reparos con el trabajo de Richard Pereira, exárbitro y actual encargado de la designación de jueces. Hay discrepancias en la valoración de su trabajo, y eso ha generado nuevas divisiones entre los árbitros que apoyan su gestión y los que no comparten las formas.