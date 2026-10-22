Liverpool eliminó a Cerro Largo y jugará en octavos de final de la Copa Uruguay

En la hora y con gol del juvenil Vicenzo Macchia, que recién hace unos días firmó su primer contrato profesional ante el tendal de lesiones de los delanteros, Liverpool venció 1-0 a Cerro Largo y clasificó a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, en donde deberá enfrentar a Gladiador de Salto en la ciudad de Salto, posiblemente en el Juan José Vispo Mari, en una fase que deberá empezar a jugarse el 28 de octubre, inmediatamente después que llegue el último clasificado de la Fase 2, dado que el 27 juegan Peñarol y Torque para buscar el último clasificado.

Ambos comenzaron con alineaciones diferentes a las de cada fin de semana. La razón no obedecía exclusivamente a la forma de encarar los primeros pasos de la copa, sino básicamente a la coyuntura en la que están los dos clubes. Liverpool, por la positiva, siendo líder del Clausura y jugándose la punta el domingo ante Nacional, mientras que Cerro Largo, al contrario, más cerca del lado de la angustia porque después de una serie de resultados negativos ha quedado en situación de riesgo en relación al descenso, y tiene como objetivo principal sumar puntos en el Clausura y en la tabla del descenso el domingo frente a Boston River.

Para esta contienda, Liverpool saltó a la cancha con Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidain, Agustín Pereira; Matías Mir, Joaquín Pintos, Ezequiel Olivera; Mateo Telechea, Joaquín Núñez y Gonzalo de Mello. Por su parte, Bruno Silva decidió dar inicio con Cerro Largo a Lukas González; Facundo Álvez, Nicolás Bertochi, Martín Gianoli, Rodrigo Ergas; Andrés Córdoba, Mario García, Emiliano Jourdan, Bruno Hernández; Borys Barone y Diego Daguerre.

Empezó mejor Liverpool y hasta tuvo una clara situación de gol a la salida de un tiro de esquina, pero después de los diez minutos Cerro Largo pasó a dominar. Pero como ese momento predominante de los arachanes no resultó determinante ni en el juego ni en el marcador, la primera parte se fue deshilachando en intenciones que eran permanentemente recortadas por los rivales hasta irse a los vestuarios 0-0.

A los diez del complemento, Jorge Fossati dio lugar al ingreso de Diego Zabala y Ruben Bentancourt con la intención clara de cambiar el partido, y ya en los primeros minutos se notó mayor peso del medio hacia adelante de los negriazules. Siguió cambiando el partido por la expulsión en Cerro Largo por doble amarilla de Facundo Álvez, lo que dejó en inferioridad numérica al equipo albiazul y permitió más llegadas de los negriazules.

También se empezó a poner más espeso el partido en cuanto a los roces. Y ambos entrenadores siguieron dando lugar a figuras que alternan con éxito fin de semana a fin de semana. Porque Fossati insistió con jugadores determinantes como Diego Romero, que entró por izquierda, y Bruno Silva colocó a Axel Pandiani y a De Luca para tratar de sostener el partido. Una enorme doble atajada de Lukas González ante el juvenil debutante y recién ingresado Vicenzo Macchia salvó a Cerro Largo de lo que por juego se veía venir.

Solo faltaban dos minutos cuando, ubicado por derecha, como en sus viejos tiempos de Racing, Didi Diego Zabala metió un cruce profundo hacia la izquierda por donde entraba el joven Macchia, que de zurda y frente a la inmensidad de los 7,32 la empujó hacia la clasificación a octavos de final, dejando de este modo ya seis de las ocho llaves de octavos de final determinadas con nombres y apellido.