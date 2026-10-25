Nacional campeón de la Liga de Futsal Femenino

Nacional se consagró campeón de la Liga Femenina de Fútbol Sala tras vencer a Peñarol por penales en la finalísima, y así le cortó a las aurinegras la posibilidad de alcanzar su noveno título consecutivo. Fue un golpe de autoridad de las tricolores ante el equipo que ha dominado el fútbol con pelota chiquita durante casi una década.

La serie llegó a un tercer partido gracias a la reacción de Nacional. Peñarol había tenido la chance de gritar campeón en el partido pasado, pero las tricolores se impusieron y forzaron el decisivo partido, que estuvo a la altura de lo que se esperaba. El tiempo reglamentario terminó 1-1 y el alargue también tuvo un gol por bando, para dejar el marcador final 2-2. Por Peñarol anotaron Valentina Márquez, en contra de su propia valla, y Sofía Olivera, mientras que por Nacional convirtieron Faustina del Sur y la propia Márquez, que se redimió con ese gol y fue una de las protagonistas de la noche.

Ante el empate, el título se definió desde los 12 pasos. Allí las tricolores mostraron más aciertos, ganaron 3-2 la tanda y lograron la remontada en la serie que puso fin a la larga hegemonía de Peñarol en el futsal femenino.

La temporada fue redonda para Nacional, porque además se coronó campeón uruguayo sub 20 tras golear 7-2 a Racing en la final de los playoffs, con Delfina Olivera como máxima goleadora del torneo.