Palmeiras jugará la final de la Libertadores

Carlos Miguel, golero de Palmeiras, el 21 de octubre, en la tanda de penales contra Fluminense por la semifinal de la copa Libertadores, en San Pablo.

El equipo paulista se clasificó por penales tras empate en el global; la final del 28 de noviembre en el Centenario podría reeditar la definición de 2021 si Flamengo supera este jueves a Estudiantes.

Palmeiras es el primer finalista de la Copa Libertadores. Este miércoles, pese a perder 1-0 como local ante Fluminense, el equipo paulista se clasificó en la definición por penales, luego de que la serie terminara igualada 2-2 en el global: en la ida, disputada en Río de Janeiro, había ganado 2-1.

Joaquín Piquerez y Agustín Canobbio fueron titulares en Palmeiras y Fluminense, respectivamente, y se cruzaron en varias ocasiones durante el partido. Canobbio fue sustituido a los 80 minutos, apenas uno antes de la jugada que cambió la serie: a los 81 Hércules aprovechó un error defensivo y, con un remate desde el borde del área, marcó el único gol de la noche.

La tanda de penales terminó 5-3 a favor de Palmeiras, donde Piquerez pateó y convirtió. El arquero del equipo paulista, Carlos Miguel, le atajó el remate a Nonato y, en el tiro siguiente, Marlon aprovechó para mandarla adentro y cerrar la serie. El uruguayo Emiliano Martínez estuvo en el banco de suplentes del conjunto paulista, que ahora buscará en Montevideo su cuarta Libertadores, después de las conquistadas en 1999, 2020 y 2021.

La otra semifinal se jugará este jueves a las 21.30 (hora de Uruguay), cuando Flamengo reciba a Estudiantes de La Plata en el Maracaná. En la ida, en La Plata, empataron 0-0, por lo que la llave está abierta; si vuelven a igualar, el finalista se definirá por penales.

El partido tendrá varios uruguayos en escena. En Flamengo están Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz, que fueron suplentes y no ingresaron en la ida; Giorgian de Arrascaeta, en cambio, sigue recuperándose de una fractura de muñeca y no estará disponible. En Estudiantes, dirigido por Alexander Cacique Medina, Fernando Muslera fue titular en la ida y seguramente repita en la revancha, mientras que Gabriel Neves quedó fuera de la convocatoria también por una lesión en su muñeca.

Si Flamengo consigue la clasificación, la final de Montevideo reeditará la de 2021, cuando Palmeiras derrotó 2-1 al equipo carioca en el Centenario; sería la segunda vez que ambos clubes se enfrentan en una final única de la Libertadores. Si avanza Estudiantes, el conjunto argentino irá por el quinto título continental.