San Pablo venció al Corinthians este sábado por la tarde en el estadio Morumbi, y se coronó campeón del torneo brasileño de fútbol femenino. Lo más destacable es que lo hizo ante 44.530 aficionados presentes, un nuevo récord histórico de asistencia para el fútbol femenino de clubes en Sudamérica.

El mano a mano

El tricolor se impuso a pesar del empate 1-1; por lo conseguido en el partido de ida, terminó 3-2 en el global. Bia Menezes, con un buen disparo desde la banda izquierda, adelantó a las locales en el minuto diez, y aunque Corinthians logró empatar nueve minutos después, aprovechando un grave error de la portera Carlinha que Juliete aprovechó, mantuvo la ventaja por lo que había conseguido en el primer duelo. En la segunda mitad, Carlinha se redimió de su error parando un penal lanzado por Gabi Zanotti que habría igualado la final.

Por ganar el título brasileño, San Pablo recibirá 2 millones de reales en premios, una gran diferencia con la rama masculina; el campeón brasileño de fútbol masculino recibirá 48,1 millones de reales. Una diferencia que aumenta aún más si se compara con la Copa do Brasil masculina, que es la competición nacional que garantiza el mayor premio para el campeón.

La polémica novedad

En otra de las novedades, San Pablo comunicó a sus jugadoras que ofrecerá sin costo la opción de congelar sus óvulos. El anuncio se realizó este viernes en el Museo del Fútbol, durante la Conferencia de Ciencias del Deporte y el Ejercicio, que reunió a expertos brasileños e internacionales para debatir sobre salud, ciencia e innovación en el deporte de alto rendimiento.

Según explicaron desde el club, la idea es brindar a todas las jugadoras la posibilidad de ser madres en algún momento de sus vidas, ya sea durante o después de sus carreras deportivas, ya que “mujeres se enfrentan al reto de continuar en su profesión y posponer el embarazo, sobre todo las atletas que terminan utilizando el alto rendimiento físico como herramienta de trabajo”, según dijeron expertos en esa conferencia.

“Ofrecemos a las mujeres de San Pablo que juegan al fútbol la posibilidad, sin costo alguno para nadie, de congelar sus óvulos, para que cuando lo consideren conveniente, mientras sean jugadoras y no puedan dar a luz, puedan quedar embarazadas porque tendrían que abandonar sus carreras, pasar un año fuera, entre otras cosas. Los óvulos, para quienes los deseen, se congelarán sin costo alguno para nadie, ni para San Pablo ni para las mujeres. Y cuando los consideren viables, podrán utilizarlos para la fertilización y convertirse en madres, si eso forma parte de sus planes de vida. Es un regalo que ofrecemos de todo corazón a las mujeres, especialmente a las de San Pablo, que son cercanas a nosotros”, dijo el doctor Dorival Decoussau, asesor especial del presidente de San Pablo.

Esta iniciativa tiene un antecedente europeo: el mes pasado, la federación española anunció la congelación de óvulos para las jugadoras profesionales del país, convirtiéndose en la primera del mundo en ofrecer esta opción a las atletas.

“No interferirá con su vida diaria. Realizamos la extracción de óvulos una mañana, una aspiración de estos óvulos bajo sedación, pero al día siguiente la atleta está lista para competir. Así que no interferirá con la vida de la atleta, no aumentará de peso, no pasará nada. Y estará completamente tranquila; es un procedimiento sencillo y recomiendo a todas las atletas que preserven su fertilidad”, agregó el Dr Luis Roberto Louzada Balducci, director médico de la clínica Avenues.