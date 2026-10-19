Se definen los finalistas de la Libertadores y la Sudamericana

Vitinho, de Atlético Mineiro, y Esteban Obregón, de Montevideo City Torque, el 14 de octubre, en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte.

Entre martes y jueves quedarán los equipos que definen los torneos continentales con Montevideo City Torque buscando el milagro ante Atlético Mineiro.

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La recta final de 2026 tendrá la definición de las dos copas del fútbol continental en América del Sur. Esta semana se disputarán los partidos de vuelta en las semifinales de la Libertadores y la Sudamericana.

Queda un equipo uruguayo: Montevideo City Torque. Además, hay dos entrenadores celestes, en el ciudadano está Marcelo Méndez y en Estudiantes de La Plata, Alexander Medina. Todos los equipos que quedan en competencia tienen jugadores uruguayos en sus planteles.

Además, Uruguay espera la final de la Copa Libertadores, que será el 28 de noviembre en el estadio Centenario. El encuentro decisivo de la Copa Sudamericana se jugará una semana antes en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en Colombia.

Los candidatos buscan confirmar

El miércoles habrá duelo brasileño entre Palmeiras y Fluminense a las 21.30. Los locatarios ganaron 2-1 de visita y tienen todo para cerrar la llave en su casa. El tricolor contará con Agustín Canobbio y los verdes tendrán a Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez.

El jueves, a la misma hora, Estudiantes visitará a Flamengo en Río de Janeiro. Será baja Giorgian de Arrascaeta, mientras que Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz estarán a la orden, seguramente ambos en el banco. El pincha tendrá a Fernando Muslera en el arco y, en la cancha, a Tiago Palacios; no está claro que llegue Gabriel Neves.

El encuentro de ida fue empate sin goles. Los dos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos, con triunfo de Flamengo 1-0 en Brasil e igualdad 1-1 en Argentina.

Copa Sudamericana: dominio brasileño

El martes, a las 21.30, Vasco da Gama recibe a Boca Juniors tras ganarle 1-0 en la Bombonera. Miguel Merentiel volverá a estar a la orden junto con Leandro Lozano en el equipo argentino. Los brasileños tendrán a José Luis Pumita Rodríguez.

El miércoles a las 19.00, Montevideo City Torque jugará con Atlético Mineiro, en el estadio Centenario, para intentar dar vuelta la derrota 3-0 en Brasil. El visitante contará con Thiago Borbas, que seguramente será suplente.