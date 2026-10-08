Montevideo City Torque recibe a Danubio antes de viajar a Brasil para jugar Copa Sudamericana y, en Maldonado, Deportivo va con Liverpool, el líder del torneo.

Los resultados de la fecha 10 del Clausura pueden dejar mojones importantes en las distintas luchas. La del torneo corto está que arde, con cinco equipos divididos en tres puntos. Otra pelea que está electrizante es el descenso, con Progreso y Danubio hundidos, tratando de dar las últimas brazadas para salir a flote, y otros cuatro equipos que luchan por no acompañarlos a transitar la zona de peligro.

Hay partidos muy lindos para ver y, en la inexistente pelea entre las jornadas más atractivas, el viernes le gana por destrozo a todo lo que venga después. Muchas veces lo mejor queda para el final, esta vez va de entrada.

Misma necesidad con objetivos distintos

Para todos los equipos la premisa es sumar de a tres. Pero Montevideo City Torque y Danubio lo necesitan con urgencia si apelan a conseguir sus objetivos. El partido se adelantó; se canceló la participación del ciudadano en Copa Uruguay ante Peñarol y se le dará tiempo al celeste de abrir la fecha a las 17.00 en el Charrúa para, luego, cambiar el chip y enfocarse en el viaje a Brasil para enfrentar a Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Son tantos los frentes a atacar que la famosa bebida del vino, Sprite y hielo, del equipo de Marcelo, quedó sin efervescencia después de una semana desgastante en la que apenas rescató un punto al enfrentar a Deportivo Maldonado, Peñarol y Nacional en nueve días.

Torque, que andaba primero con puntaje perfecto y de orejitas paradas, prácticamente se despidió de la anual y ahora está segundo en el Clausura, un punto atrás de Liverpool. Ganar se impone para retomar confianza y, al menos por un rato, volver a la cima. Jugar de arranque tiene eso de marcar la cancha. Conseguir el resultado y después que se ocupen los demás. Marcelo Méndez pondrá un equipo bastante titular, pero con algunos cuidados necesarios que aseguren la clara prioridad en el torneo internacional.

Danubio llega de ganar, cortando una racha de cinco meses. Indudablemente, haber estado tanto tiempo sin victorias lo coloca en una situación incómoda para mantener la categoría. Si bien va de visitante y ante uno de los mejores equipos del certamen, no puede resignar su afán de ir a buscar la victoria.

Benjamín Azambuja es una de las claves ofensivas, se ganó la titularidad con 16 años ante el escaso rendimiento del resto de los centrodelanteros. Mateo Peralta es el jugador más destacado en la generación y Mauro Goicoechea una referencia ineludible en el arco, siendo figura del torneo, pese al magro rendimiento del equipo.

Las cartas están a la vista antes de jugar la mano. No es necesario orejear ni mentir para saber que Torque va a ir a buscarlo y Danubio va a esperar para atacar con espacios. La batalla en la mitad de la cancha y cómo pueda controlar el franjeado los ataques por la banda de su rival van a ser clave. Arbitra Esteban Ostojich.

Plato fuerte: Deportivo Maldonado-Liverpool

Hasta las mejores dietas dejan un permitido para el viernes de noche. Más, si la compañía es un partidazo que puede dejar mucha tela para cortar. Deportivo Maldonado está segundo en la anual, a cuatro de Peñarol, y a tres de Liverpool en el Clausura. El negriazul afrontará en el cierre muchos partidos ante rivales directos; visitar el Campus, ante el mejor local de la temporada, es un desafío muy complejo.

Jorge Fossati tendrá la vuelta de Nicolás Garayalde, que sustituirá a Santiago Milano en la mitad de la cancha. Además, Thiago Brizuela no podrá jugar por una lesión en el ojo y la duda permanece entre Diego Zabala, que viene de anotar un doblete, o el argentino Ramiro de Gregorio.

El entrenador ya lo tiene resuelto en su cabeza, pero todavía no lo comunicó oficialmente al plantel, que, el jueves por la tardecita ya arrancó por la interbalnearia, suave, porque lleva en la carga el sueño de un barrio que se acostumbró a ganar.

Deportivo Maldonado recupera a Facundo Tealde, a Santiago Ramírez y a Christian Tabó. Además, volverá a tener a la orden a Maximiliano Noble, que seguramente irá desde el banco, aunque ya está recuperado de su lesión y volvió a marcar en el último partido ante Central Español.

Los dos tienen calidad y jerarquía para jugar con el arco rival a la vista. Los fernandinos manejan mejor la posesión y los de Belvedere son más directos. Incluso, los del este tienen mejor funcionamiento defensivo, aunque el golero negriazul Mathías Bernatene está en un nivel fantástico. Gustavo Tejera será el juez del encuentro.

Complemento

El sábado, Defensor Sporting recibirá a Cerro, que busca puntos valiosos para escapar del descenso. Wanderers, en el Viera, va por continuar asegurando su permanencia en Primera División ante Boston River. La jornada se cierra con el líder de la anual, Peñarol, recibiendo a Progreso en el Centenario solamente con público aurirrojo. Los gauchos necesitan sumar para apelar al milagro de quedarse.

El domingo se abre con Juventud de Las Piedras y Racing en el Parque Artigas. En Melo, con el debut de Bruno Silva, Cerro Largo recibe a Albion en un partido clave por la parte baja, mientras que, en el Centenario, otro complicado como Central Español espera por Nacional, que viene en alza.

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