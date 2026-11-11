La semana pasada se vivieron dos torneos de gran relevancia: en el plano internacional, el Sudamericano realizado en la capital; en el ámbito local se disputó la final de la Liga Nacional.

Desde hace ya unos años, el ajedrez peruano ha evolucionado de tal forma que se sitúa entre lo mejor del continente, producto de un gran semillero que, con el paso del tiempo, fue dando preciosos frutos.

El Sudamericano se llevó adelante en la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo y contó, durante la entrega de premios, con la presencia del intendente Mario Bergara. El certamen tuvo cuatro torneos: Absoluto, Femenino (ambos disputados a ritmo estándar, de 90+30), Rápido (10+5) y Blitz (5+3).

A excepción de la rama femenina, que tuvo como ganadora a la argentina Ernestina Adam, en los otros tres torneos los representantes peruanos ocuparon la cúspide del certamen. Jorge Cori fue el monarca tanto en estándar como en rápidas, mientras que Fernando Fernández se impuso en Blitz. Por si fuera poco, en las tres modalidades los subcampeones fueron de la misma nacionalidad.

En cuanto a los celestes, y hablando del torneo mayor propiamente dicho (estándar), quien obtuvo la mejor colocación fue el maestro internacional Facundo Vázquez, representante uruguayo en la última Copa del Mundo. En la rama femenina la mejor posicionada fue Carolin Werle. En Rápidas y en Blitz, respectivamente, Leonardo Vaz y Rafael Muniz fueron los uruguayos mejor posicionados.

Un celeste pudo levantar un trofeo: Alejandro Bauzá se convirtió en el mejor +65 del Sudamericano. El evento coincidió con los 100 años de la Federación Uruguaya de Ajedrez y se convirtió en una manera muy especial de celebrar su primer siglo de existencia.

Dominio del interior en la Liga

Tacuarembó se vistió de fiesta y abrió las puertas de la intendencia local para recibir la final de la Liga Nacional. Durante meses, el tablero recorrió todo el territorio oriental, dividido en cuatro regiones, y se llevaron adelante los respectivos torneos clasificatorios. Todo concluyó en el norte del país, donde se definieron los mejores en las tres categorías del certamen.

Esta vez todos los monarcas absolutos fueron del interior y solo una dama capitalina pudo alcanzar la corona. En el Absoluto, Mauricio Errazola, representante del Este, y Catherina Altesor, del Centro Sur, fueron los ganadores. Además, fue destacado como mejor sub 18 Santiago Olivera, también representante del Centro Sur.

En sub 16 la ganadora absoluta fue Lucía Suárez, representante del Norte, mientras que del Este llegó la mejor en la rama femenina: Lara Escaris. En sub 12 el monarca fue Juan Esquibel, jugador del Este de nuestro país, y la mejor femenina de la categoría fue Julieta Camirotti, única representante de la capital que regresó con una corona.