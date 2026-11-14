Arranca el Uruguay Open 2026

Este domingo se pone en marcha en el Carrasco Lawn Tennis la edición 25 del Challenger de Montevideo, con grandes figuras y los principales representantes uruguayos.

A partir de este domingo, el Carrasco Lawn Tennis se vestirá de fiesta para albergar la especial edición 25 del Uruguay Open, donde se volverán a reunir varios jugadores importantes del circuito internacional, incluidos tres tenistas del top 100 del mundo.

El Challenger más antiguo de Latinoamérica inicia este domingo con la fase clasificatoria, que se extenderá hasta el lunes, día en el que también dará inicio la competencia oficial, con actividad desde las 13:30. Los partidos centrales serán a las 18.00 y 20.00.

El torneo se inscribe dentro del ATP Challenger Tour y corresponde a la categoría Challenger 75, por lo que el campeón de singles obtiene 75 puntos para el ranking mundial, un premio importante para jugadores que buscan ingresar o consolidarse entre los 100 mejores, así como para tenistas que vienen de perder posiciones y necesitan recuperar terreno, o para jugadores jóvenes que intentan dar el salto al circuito ATP.

Los grandes protagonistas

La edición 25 del Uruguay Open tiene entre sus principales atractivos la participación en el cuadro principal de los tenistas uruguayos Franco Roncadelli y Joaquín Aguilar, los dos mejores representantes del tenis nacional en la actualidad, que atraviesan la mejor temporada de sus respectivas carreras.

Roncadelli, de 26 años, es el número uno del tenis uruguayo, ahora en el puesto 258 del ranking ATP (llegó al lugar 225 en mayo, el mejor de su carrera), y buscará demostrar su crecimiento aprovechando la localía y el apoyo del público. El jugador, que ya cuenta con participaciones en Wimbledon y el US Open, quiere coronar su gran temporada, luego de obtener en mayo su primer título Challenger en Santos, Brasil, tras derrotar al argentino Hernán Casanova en la final. En el mismo mes, además, había sido finalista en Challengers en Asunción y en Córdoba.

Aguilar, de 21 años, es una gran proyección del tenis uruguayo. Viene de escalar 37 posiciones en el ranking ATP y de ganar cuatro títulos del circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF). Actualmente figura en el puesto 288 del ranking.

La organización oficial del torneo definió una “lista de lujo para celebrar los años del Uruguay Open”. Hay tres jugadores ubicados entre los 100 primeros del ranking ATP y varios con antecedentes importantes en torneos de Grand Slam.

El primer cabeza de lista por ranking es el argentino Camilo Ugo Carabelli, actualmente en el lugar 75 del ranking ATP, pero que llegó a ser 43 en el mundo. El tenista defendió este año el título del Challenger de Rosario y llega al torneo con 9 títulos Challenger en su palmarés. Se destaca también su compatriota Román Andrés Burruchaga (77° en el ranking ATP), y el portugés Henrique Rocha, quien a sus 22 años se acaba de meter en el top 100 del mundo.

Otro nombre de peso en el cuadro principal, por su carrera, es el del italiano Marco Cecchinato, que ahora figura en el puesto 163, pero llegó a ser 16 del mundo, además de alcanzar las semifinales de Roland Garros 2018, torneo en el que eliminó nada menos que a Novak Djokovic.

Completan la prestigiosa nómina internacional el brasileño Thiago Seyboth Wild (111 en el ranking) y el argentino Francisco Comesaña (128), de reconocida trayectoria y grandes actuaciones en Grand Slams.

El grueso de la competencia se disputará entre lunes y viernes. El sábado 21 será la final de dobles, y más tarde las semifinales individuales. El domingo se juega la final de singles a las 16.30. Las entradas, por $700 entre semana, y $800 para las semis y las finales, se venden por Abitab.