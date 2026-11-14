Ataca Argentina, gol de Uruguay: gran triunfo celeste 2-1 en La Bombonera

El clásico más antiguo y más jugado del mundo terminó con festejada victoria uruguaya en el amistoso de la Fecha FIFA.

Uruguay consiguió un nuevo gran triunfo ante Argentina en La Bombonera, donde venció por 2-1 con todos los goles convertidos en el segundo tiempo. En ocho minutos del complemento se puso 2-0 después de dos pelotas quietas ejecutadas por Giorgian de Arrascaeta; en el primero terminó en autogol de Balerdi, y en el segundo fue de Maximiliano Araujo que la peinó hacia atrás y anotó un nuevo gol en su inesperado raid goleador. Para Argentina descontó Julián Álvarez.

Trazas de aquel ADN

En algún rincón de la historia naciente del fútbol rioplatense como dominador del fútbol mundial se instaló, tal vez por la forma de comunicación a través de telegramas, que era como se transmitían las acciones, la frase “ataca Argentina, gol de Uruguay”. Parece que ello sucedía en aquellas décadas donde la celeste jugaba y era efectiva y los argentinos se frustraban ante las derrotas pesadas.

Desde hace mucho tiempo los argentinos tienen un juego ajustadísimo, de toque, rapidez y posesión, que además estuvo coronado por la presencia de los más grandes cracks del mundo de los últimos 50 años, Diego Maradona y Leo Messi. Sin embargo, Uruguay, en la etapa de su desarrollo que esté, siempre se planta y juega, es superado, pero sigue, y a veces, como este viernes en La Boca, ganan, y realmente es lindo y disfrutable.

Para Uruguay, para su afición futbolera, para Diego Forlán y su cuerpo técnico, el partido ante Argentina representaba un examen de altos quilates que no solo concentraba la tensión inagotable del clásico más viejo y más jugado del planeta, sino que devolvía a la celeste –desde aquellos lejanos tiempos del maestro Tabárez– a la exigencia de un choque internacional frente a un rival encumbrado en la cima del escalafón de la FIFA, un hito que por sí solo condensaba la dimensión exacta del desafío.

El equipo que fue casi parecido al ideal del momento de Forlán, a excepción de Federico Valverde que por sus inconvenientes físicos fue al banco, empezó jugando con Cristopher Fiermarin en el arco; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez en la última línea; Agustín Canobbio, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Maximiliano Araújo en la zona de volantes; dejando el peso ofensivo para Darwin Núñez y Giorgian de Arrascaeta.

Del otro lado, en el primer partido post Messi de la selección argentina, Lionel Scaloni determinó que en la Bombonera apareciera esta oncena: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Thiago Almada; Julián Álvarez. Los celestes comenzaron presionando sobre la pelota, lo que implicó tener a buena parte de los futbolistas en campo argentino mientras procuraban salir jugando. Parecía buena la postura uruguaya.

A los siete, Argentina se pudo desenvolver de la marca uruguaya y filtrar un envío largo para Julián Álvarez, que a velocidad se metió en el área y sacó un remate que Christopher Fiermarin pudo desviar hacia el costado. Y en el rebote, ante el ingreso de Mac Allister, otra vez cerró la zaga visitante en lo que fue la primera instancia de peligro del partido.

El dominio territorial y la resistencia

A partir de ese momento, la tenencia del balón por parte del conjunto local se fue incrementando cada vez más y más, tanto que para los espectadores dejaba la sensación de que el contador estadístico solo se iba elevando en posesión para la escuadra de Scaloni. Si bien es cierto que manejaban la guinda con abundancia, lindando el muchísimo, también es cierto que no lograban traducir en igual aumentativo la cantidad de situaciones de peligro, aunque Fiermarin, de muy buen partido, debió actuar en tres o cuatro oportunidades con lucimiento en su rol específico de tapador de agujeros sobre los 7,32 metros.

Le costó muchísimo a Uruguay en la primera parte ser un antagonista válido desde el punto de vista de poder desequilibrar a su rival. Pero no era ni por mal funcionamiento colectivo ni por una mala elección de sus mejores futbolistas, sino simplemente un desencuentro con la forma de juego de su rival, que podía con calidad y capacidad retener el útil y avanzar sobre terreno uruguayo.

La latencia de peligrosidad, el vértigo, la seguridad en la técnica y en la evolución, un sello de este equipo aún sin Messi, mantuvo en estado de sufrimiento a la oncena uruguaya.

El primer tiempo se redondeó en eso, aunque, justamente, la coyuntura de un par de ataques celestes hizo que, antes de irse a vestuarios, la globa estuviera merodeando el arco de Gerónimo Rulli en un par de oportunidades. No obstante, ni ello ni la superioridad en la posesión de los argentinos ni la incapacidad de los uruguayos de retenerla cuando la recuperaban, que lo hicieron siempre, fue determinante para que el balance de la primera parte no arrojara otra cosa que paridad.

La carambola como valor

A los tres minutos del segundo tiempo, cuando el esquema de juego seguía siendo el mismo, Darwin robó una pelota sobre la banda izquierda y arrancó pegado a la raya, hasta que Balerdi lo levantó en la pata, tanto que le valió una tarjeta amarilla. A partir de esa jugada cambió todo el partido, pero no por la recuperación del artiguense ni por la falta del zaguero argentino ni tampoco por la amonestación, sino porque en el centro del tiro libre que ejecutó Giorgian de Arrascaeta la peinó Ronald Araújo, hubo un cabezazo defensivo de Argentina y la globa, entre la espalda de Núñez y la del propio Balerdi, tomó destino hacia las redes para marcar el gol uruguayo.

Casi de inmediato, con el intermedio de otra gran arrancada del artiguense que terminó en córner, llegó el segundo gol de los dirigidos por Forlán. Y fue en ese mismo tiro de esquina donde el lanzamiento de Giorgian de Arrascaeta fue peinado en el primer palo por Maxi Araújo y el útil entró por el segundo caño sin que nadie más lo tocara.

El oficio de saber sufrir

A partir de allí se podría caer en el facilismo de decir que cambió por completo el partido; sin embargo, el análisis de lo sucedido indica que no fue así. Siguió jugando con la tenencia de la redonda y siendo incisivo el equipo de Scaloni, y lo que cambió fue que Darwin Núñez y Maxi Araújo quedaron con muchos más espacios para intentar meter contragolpe.

A los 27, Gianluca Prestianni, que había entrado muy bien en el elenco local, desbordó por izquierda y metió un envío quirúrgicamente al centro para la definición ajustadísima de Julián Álvarez, que descontó para la selección argentina.

Tras el descuento argentino, Forlán, que ya había dado ingreso a Sebastián Cáceres y Federico Valverde, pasando a Mathías Olivera a ocupar el lateral izquierdo, puso en campo a Facundo Bernal y Federico Viñas para fortalecer a una oncena que se preveía sería muy atacada y para favorecer en avance réplicas rápidas y potentes de los uruguayos, como las varias que pudo coronar Darwin Núñez, de gran partido.

De ahí en más, Uruguay supo sufrir los minutos que quedaban, aguantó de buena manera y consiguió un estupendo triunfo que sirve para cimentar el futuro inmediato.