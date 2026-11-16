Defensor Sporting se lo empató en la hora a Peñarol y la anual se define en la última fecha

Guillermo de los Santos y Lucas Agazzi, de Defensor Sporting, y Leandro Umpiérrez, de Peñarol, el 15 de noviembre, en el estadio Luis Franzini.

Un error de Lucas Ferreira a falta de diez segundos le permitió empatar de forma agónica a Xavier Biscayzacú; fue 1-1 y el carbonero se fue masticando la bronca.

Peñarol, que no ganaba desde el 4 de octubre, quedó a diez segundos de volver al triunfo. Tenía todo para ganar pese a no jugar bien, pero igualó Xavier Biscayzacú sobre el cierre, aprovechando un mal despeje de Lucas Ferreira, que dejó corto un cabezazo hacia Sebastián Britos.

Montevideo City Torque, que sigue a dos, y Deportivo Maldonado, que ahora está a tres, siguen con chances en la anual. Con este resultado, Nacional quedó oficialmente sin posibilidades de ser campeón uruguayo.

Más de lo mismo

El primer tiempo comenzó muy bien, pero prometió muchísimo más de lo que terminó cumpliendo. Defensor Sporting encontró un gol rápido por intermedio de Érico Cuello, pero fue anulado por falta de Lautaro Navarro sobre Sebastián Britos. Peñarol tuvo dos situaciones, una en la cabeza de Abel Hernández y otra en los pies de Matías Arezo, pero en ambas tapó Kevin Dawson.

El carbonero insistió por derecha con el tándem entre Ignacio Alegre y Javier Cabrera. Con el transcurso de los minutos el violeta cubrió bien ese sector y el aurinegro quedó trancado, ya que por izquierda no subió Maximiliano Olivera y Leandro Umpiérrez jugó con pierna cambiada, por lo que tendió a ir hacia el medio.

El dominio del balón fue de Peñarol, pero no tuvo profundidad para dañar. Defensor intentó recuperar en bloque medio para atacar con espacios, pero chocó repetidamente con la defensa rival. El 0-0 fue justo con lo visto en cancha. No sorprendió por el pasado reciente de ambos equipos en la temporada.

No termina hasta que termina

Hay momentos del año en los que jugar bien te ayuda a crecer. En la recta final el resultado se impone y pasa a ser, casi en exclusividad, lo único que importa. Peñarol estuvo muy cerca de lograrlo, pero se le escapó en la última.

Los conceptos del primer tiempo se repitieron. El carbonero generó en cuentagotas, centralizó mucho. Incluso, la mayoría de los jugadores que entraron lo hicieron por la zona central, aunque Franco González y Leonel Jaime le dieron mayor movilidad al ataque.

El gol llegó tras varios rebotes. Luego de un tiro de esquina la pelota pasó por el área como si fuera un flipper. Arezo, en el primer palo, cabeceó al arco, despejó Dawson, pero, por el segundo poste, se la llevó puesta Nicolás Fernández para desatar el festejo.

Se gritó mucho. Fue un desahogo en la tribuna, en los jugadores que estaban fuera del plantel, en la cancha y, fundamentalmente, de Diego Aguirre, que se dio vuelta y celebró de cara a su gente.

Defensor Sporting no mostró argumentos de ningún tipo para poner en riesgo el triunfo aurinegro. Un pelotazo largo de Álex Frugone terminó en una segunda jugada donde Ferreira intentó pasársela a Britos, pero lo hizo de forma defectuosa y Biscayzacú aprovechó el error y definió para igualar la historia.