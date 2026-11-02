Denuncia por apuesta sospechosa en el Balón de Oro

12 cuentas acertaron el orden exacto de los cinco primeros de la clasificación y ganaron cerca de 200.000 dólares; el organizador del premio investiga si hubo una filtración del resultado.

El grupo Amaury, dueño de la revista France Football y organizador del Balón de Oro, informó este lunes que está en marcha la presentación de una denuncia para aclarar las sospechas de filtración del resultado de la edición 2026 y de apuestas fraudulentas realizadas antes de la ceremonia. En un comunicado enviado a la agencia AFP y difundido por el diario francés 20 Minutes, la empresa sostuvo que la integridad del galardón es una “prioridad absoluta” y que toma “muy en serio” las acusaciones. También señaló que hay investigaciones en curso para verificar los hechos y establecer posibles responsabilidades.

El caso quedó en evidencia gracias a Upside, un medio financiero francés que analizó la actividad en Polymarket, una plataforma estadounidense de predicciones basada en criptomonedas cuyo uso está prohibido en Francia. Días antes de la gala, Upside advirtió sobre movimientos inusuales, donde 12 cuentas habían apostado a una misma combinación con los cinco primeros puestos en un orden exacto. Harry Kane primero, Kylian Mbappé segundo, Lamine Yamal tercero, Rodri cuarto y Lionel Messi quinto. Así, como tal, fue el resultado que se anunció el día de la premiación. Según publicó The Guardian, las cuentas obtuvieron ganancias cercanas a los 200.000 dólares.

Sumado a esto, también llamó la atención cómo se movieron las cuentas. Se constató que todas se crearon entre el 1° y el 20 de octubre que siete de ellas nunca participaron en otro mercado de la plataforma, mientras que seis hicieron su primera apuesta apenas 15 minutos después de haberse registrado. Además, por la similitud de su actividad, Upside sospecha que las 12 cuentas podrían pertenecer a una misma persona o grupo.

The Guardian informó también que Upside logró seguir el rastro de una de las transacciones hasta una plataforma financiera francesa. Tras recibir los datos de las operaciones y las direcciones de las billeteras digitales, esa empresa habría identificado al titular de una de las cuentas, cuyo nombre no se dio a conocer. De acuerdo con el diario británico, France Football abrió una investigación interna y la Policía francesa iba a ser notificada.

El episodio se suma a un error de la organización. El mismo día de la ceremonia, horas antes del anuncio, la web oficial del Balón de Oro publicó por error varios artículos que daban como ganador a distintos jugadores, entre ellos Kane, Mbappé y Yamal, según informó la agencia Associated Press. Esas notas no revelaban el orden de los cinco primeros y las apuestas bajo sospecha se habían hecho días antes, por lo que el error no explica los aciertos de las cuentas. Sí alimentó, en cambio, las dudas sobre cómo se resguarda la información del premio.