Doblete argentino en la San Felipe y Santiago

Los argentinos Manuel Córsico y Florencia Borelli ganaron la 31ª edición de la San Felipe y Santiago, tradicional carrera de 10 kilómetros por la rambla de Montevideo que se corrió el sábado. Según la organización, la prueba tuvo casi 8.000 participantes, la cifra más alta de su historia, y se destacó además el aumento de la participación femenina.

Esta vez la carrera estrenó circuito. La largada fue a las 19.00 en la rambla República de México esquina Mar Mediterráneo, en Punta Gorda, y la llegada en la rambla Wilson, cerca del Club de Golf, en Punta Carretas.

En varones, Córsico marcó 28:58 y llegó más de un minuto antes que el uruguayo Martín Cuestas, que paró el reloj en 30:19. Cuestas, ganador en 2023, repitió el segundo puesto del año pasado. Completó el podio Nicolás Espinosa, también uruguayo, con 30:33. En mujeres, Florencia Borelli, actual poseedora de los récords sudamericanos de maratón y medio maratón, volvió a competir después de un tiempo y ganó con 32:54, sacando amplia ventaja al resto. Segunda llegó su compatriota Joana Navarrete (36:40) y tercera la uruguaya Clarisse Bermúdez (36:57).

En silla de ruedas, Eduardo Dutra repitió el triunfo de 2025 y fue el más rápido de toda la jornada: hizo 24:47, más de cuatro minutos menos que el ganador a pie. Javier González fue segundo con 35:06 y Brahian Jorge tercero. En mujeres, Lucía Montenegro volvió a ganar, con 26:24, por delante de Johana Rippa y Lourdes Porro. En la categoría discapacidad visual, Jorge Albarracín ganó con 59:25, seguido por Millel Lima Olivera (1:03:56) y Daniel Sánchez (1:09:48). En mujeres se impuso Laura Paippo.