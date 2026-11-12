En estas horas, cuando se hable, se anuncie y se discuta sobre el esperado partido por fecha FIFA entre Argentina y Uruguay que se jugará este viernes en La Bombonera —el estadio Alberto J Armando de Boca Juniors, en Buenos Aires— a partir de las 20.00, seguramente se hará referencia a la trascendencia del encuentro y a la importancia de unas alineaciones que empiezan el tránsito hacia el Mundial del Centenario de 2030. Se dirá también que será el primer partido de la selección argentina sin Lionel Messi, o que en la oncena uruguaya estará la casi totalidad de los jugadores elegibles para poder armar un equipo potente. Sin embargo, es casi seguro que quedará perdido en el fárrago informativo que este es el clásico más antiguo del mundo, que es el partido entre selecciones que más veces se ha disputado en la historia del fútbol y que fue el primer encuentro internacional entre países independientes.

La grandiosidad de la historia

Hay historias del mundo contemporáneo que, a veces por su inmediatez obsesiva y dirigida, su foco desviado y su círculo vicioso de apurarse a escribir con fallas, no nos dejan ver la importancia relativa de acontecimientos que son piedras fundamentales en el desarrollo de nuestras vidas.

La mercantilización del conocimiento, el descuido de la información y el marketing de la vida contemporánea nos encierran muchas veces en el olvido o en el desconocimiento de hechos históricos que son insumos básicos para discutir nuestra vida en común, esos colectivos y grupos a través de los cuales nos identificamos, nos asociamos y vivimos.

Seguramente habrá sido así en todas las épocas de la humanidad, en todas las sociedades agrupadas mediante bases fundacionales y elementos identificatorios: una extensión de tierra, una costa, una ondulación, un líder, una heroína, alguien o algunos que nos agrupan —a veces sin saber por qué— y cimentan esa idea de grupo ampliado que después, a través de sus ideas, sus luchas, sus reivindicaciones y fundamentalmente de su vida cotidiana, termina conformando un entramado que nos cohesiona y nos refuerza.

Está muy bien y parece lógico, aplicado a las obligaciones informativas, que tal como ocurrió el 16 de mayo de 1901 —cuando se enfrentaron por primera vez combinados de Uruguay y Argentina— o el 20 de julio de 1902, fecha del primer encuentro oficial representando a las asociaciones de ambos países, los diarios de la época se ocuparán de anunciar el lugar del partido, la hora y hasta las posibles alineaciones. No existía la radio, que recién llegaría en 1922, y mucho menos la televisión, que inauguró sus transmisiones en Uruguay en 1956. Como aquellos cronistas de antaño, hoy nos toca hacer lo mismo. Pero también será necesario darle el contexto histórico que revele la importancia y la jerarquía del encuentro en una cancha de fútbol de estos dos países.

El clásico del Río de la Plata es el más viejo y vigente enfrentamiento entre rivales y hermanos. Uruguay y Argentina, hombro con hombro y espalda contra espalda, fueron los antagonistas que forjaron la grandiosidad del fútbol de selecciones. En la génesis del fútbol internacional —esa indiscutida pasión de multitudes— se advierte que el fútbol es el mejor invento de la historia de los ingleses, pero su desarrollo, madurez y brillo son patrimonio del Río de la Plata y de aquellos criollos, hijos de gallegos, tanos y rusos que dieron vida a la pelota, a las camisetas y a las banderas.

Mano a mano y por la camiseta

Desde el 20 de julio de 1902 en la cancha de Albion —el primer partido oficial de la historia para ambas asociaciones en representación de sus países—, uruguayos y argentinos no solo se han enfrentado en 196 oportunidades (lo que representa más del 15% de los 1.264 partidos disputados por la celeste en toda su historia y más del 17% de los 1.129 encuentros jugados por la AFA), sino que hasta 1910, cuando apareció Chile en escena, jugaron durante ocho años de forma exclusiva, mano a mano, en 14 ocasiones. En uno de ellos, el del 15 de agosto de aquel año en Belvedere, fue donde nació la celeste para siempre. Uruguayos y argentinos definieron el primer torneo continental desarrollado en el mundo —el Campeonato Sudamericano de 1916—, el primer torneo intercontinental en el que coincidieron —los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928— y también la primera Copa del Mundo, en Montevideo en 1930.

A lo largo de su historia —fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX—, Uruguay y Argentina llegaron a jugar casi anualmente y establecieron dos torneos con trofeos donados: la Copa Lipton y la Copa Newton, disputadas entre ambas selecciones en 57 oportunidades. Justamente por la Copa Lipton, donada por el magnate británico del té, se jugó el último amistoso en Montevideo en 1992, cuando la selección de Luis Cubilla —conformada sin repatriados— empató 0-0 con la selección argentina. La visita se terminó llevando el trofeo debido a que las reglamentaciones contemplaban que, en caso de igualdad, la copa quedaba en manos del visitante.

Las últimas veces que se enfrentaron en el Río de la Plata fue por las eliminatorias para el Mundial 2026, en Buenos Aires, cuando el Uruguay de Bielsa le ganó por primera vez por eliminatorias a la Argentina campeona del mundo y largamente invicta por 2-0, y en Montevideo, en marzo de 2025, donde Argentina se llevó el invicto del Centenario en la era Bielsa, ganando 1-0.

Una vez más

El equipo uruguayo dirigido precariamente por la calidad del largo interinato por Diego Forlán, entrenador de la sub 20, pero con algunos números como para el año que viene quedarse como técnico de la mayor, no está confirmado aún, pero se supone que será la mejor oncena que el exgoleador pueda poner en cancha. En conferencia de prensa, Forlán señaló que estos partidos, por más que el rótulo indique un amistoso, arrastran una rivalidad con mucha historia, y que tanto para ellos como para nosotros enfrentarse representa un lindo desafío entre buenos jugadores y buenas selecciones.

Aparentemente, Uruguay formaría con Christopher Fiermarín en el arco; la línea final con Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez. En la zona central compartirán la mitad de la cancha Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur. Por delante de ellos estarán Federico Valverde por derecha, Giorgian de Arrascaeta moviéndose por el centro y Maximiliano Araújo por izquierda, mientras que más arriba quedará el artiguense Darwin Núñez.

Por el lado de enfrente, Argentina —con Lionel Scaloni al frente, dando continuidad a un ciclo que ya es historia viva tras alcanzar finales consecutivas y alzar la copa— podría poner en el campo a Gerónimo Rulli en el arco; la defensa con Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. En la zona de gestación se moverían Ezequiel Palacios, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; más adelantados, Nico Paz y Thiago Almada, acompañando como referencias ofensivas al solitario Julián Álvarez.

Cuando este viernes ruede la pelota en el viejo solar de Brandsen, más allá de los nombres nuevos y del largo tránsito hacia 2030, volverán a medirse sobre el césped los mismos rivales y hermanos de 1901. No habrá trofeo en disputa ni puntos en juego, pero bastará que la celeste y la albiceleste se crucen con el río de por medio para que en cada casa y en cada pantalla de nuestros territorios vuelva a latir esa memoria compartida que nació hace más de un siglo.