Emilia Milich brilló en el Sudamericano de canotaje

Emilia Milich durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el 25 de setiembre de 2026, en la Costanera Este, en Santa Fe.

Con el río Uruguay como escuela en su Salto natal, Emilia Milich ratificó en aguas chilenas que su precocidad no es casualidad. Si en los Juegos Odesur ya había subido al podio dando ventaja en la edad, en el Campeonato Sudamericano de Canotaje de Chile 2026 se cargó al hombro la cosecha principal de la delegación celeste: de las 32 medallas obtenidas por Uruguay, las únicas tres de oro llevaron su firma en la categoría júnior, a las que sumó otros dos podios en K2 junto con Agustina Revelo.

El torneo continental se disputó en la Laguna Avendaño, en la comuna chilena de Quillón (Región de Ñuble), un espejo de agua rodeado de naturaleza que funcionó como el epicentro donde diez países del subcontinente midieron fuerzas en las distancias de velocidad (200, 500 y 1.000 metros).

Sernatur

El dominio de la salteña en el agua no admitió discusiones y se midió en segundos de ventaja frente a las potencias de la región. Su cosecha dorada comenzó en el K1 1.000 metros júnior, donde detuvo el cronómetro en 4:16.39 para relegar por más de 17 segundos a la argentina Lourdes Volpe. Poco después repitió la fórmula en los 500 metros –clavó 2:06.51 y le sacó más de siete segundos a la local Fernanda Sepúlveda Lara–, antes de abrochar el tercer oro individual en los 200 metros.

La faena de la defensora del Remeros de Salto se cerró el domingo con el tercer oro en los 200 metros (47.38, relegando a la brasileña Michelly Cristine Fias de Souza) y se ratificó en dupla con Agostina Revello en el K2 júnior (plata en 1.000 y bronce en 500). Pero el agua chilena también devolvió metales desde la categoría mayores masculina, donde Lucas Lenzi y Marcos Píriz firmaron una actuación de hondo peso competitivo.

Lenzi consiguió la medalla de plata en K1 1.000 metros, con un tiempo de 3:48.16, a cuatro segundos del chileno Marcelo Godoy Bormann, ganador de la prueba. Además, junto con Píriz, alcanzó el tercer puesto en K2 1.000 metros, con un registro de 3:34.83.

Por su parte, Píriz obtuvo dos medallas de bronce en pruebas individuales: fue tercero en K1 500 metros, con 1:56.85, y repitió posición en K1 200 metros, con 40.73 segundos.

La sociedad entre Lenzi y Píriz también alcanzó el podio en el K2 500 metros, mientras que el propio Píriz añadió otra presea en los 200 metros haciendo dupla con Tadeo Arca. Ese mismo puente generacional se trasladó a la categoría sub 23, en la que Matías Maccio dio pelea hasta el último golpe de pala en el K1 1.000 metros: marcó 3:43.71 y se colgó la plata a apenas 2.02 segundos del chileno Sebastián Alveal Suazo, antes de repetir el segundo lugar en el K2 1.000 metros junto con Arca (3:23.40).