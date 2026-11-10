Entre los cuatro: Nacional semifinalista de la Copa Uruguay

Había muchas chances de que Deportivo Maldonado-Nacional fuera un muy buen partido, y lo fue. La intensidad estuvo a la orden del día (la noche), por momentos hubo buena factura técnica y además tuvo dos tiempos bien distintos: el primero con los tricolores arriba y casi sin recibir tiros al arco; el segundo con un Depor muy vertical y estando bien cerca de conseguir un mejor resultado.

Ahora, con el diario del martes, Nacional es semifinalista tras el 2-1 en el estadio Domingo Burgueño Miguel. El equipo de Daniel Carreño empezó ganando con tanto de Maximiliano Gómez a los siete minutos y su tocayo Silvera aumentó a los 73, cuando los fernandinos asediaban al bolso por el empate. Ese premio llegó por parte de Santiago Cartagena, pero no alcanzó el tiempo para la remontada.

1. El primer tiempo de Nacional

Con el campeonato en pausa tras el fin de semana del papa León XIV en Uruguay, Carreño no lo pensó dos veces y puso lo mejor que tenía, con una sola variante obligada: Tomás Viera ocupó el lugar de Francisco Calvo, citado por la selección de Costa Rica. Del otro lado, Gabriel Di Noia rotó su equipo y dejó en el banco a varios de sus habituales.

El tema es claro para Nacional, que no tiene asegurada la Libertadores por la tabla anual y encima está cuarto, lugar que pierde si otro equipo gana la Copa Uruguay. Por eso, el DT fue con todo, además de que cada partido le sirve para aceitar una máquina que por momentos lo convence, pero por otros no.

El tricolor golpeó temprano y eso le dio tranquilidad. Marcó mal la defensa fernandina y la pelota le quedó a Maxi Gómez –que mire si va a perdonar–. La volea fue perfecta, inatajable para ese o para cualquier arquero. Tras la ventaja, el bolso administró bien las instancias de partido, cerrando muy bien la defensa –no tuvo tiros en contra en esos primeros 45– y además pudo ampliar la diferencia con mejor puntería.

2. La historia cambió

El complemento fue otra película. Deportivo Maldonado dio un paso al frente desde el arranque, con el muy buen aporte de Santiago Ramírez, que había ingresado tras el descanso. Cerca de los 25 minutos estuvo a centímetros del empate, pero Sebastián Coates salvó en la línea un cabezazo. La pelota le dio en el pecho, el árbitro indicó que la vio claramente, pero cuando el juego se detuvo la jugada fue revisada por el VAR.

Di Noia fue por más y mandó a la cancha a Renato César y Maximiliano González, dos titulares habituales. El Depor se instaló en campo rival, pero dejó espacios que Nacional supo aprovechar de contragolpe. Así llegó el 2-0 a los 73. Hubo un tiro libre largo desde campo propio, una pared entre Silvera y Gómez, y la definición de Silvera, que marcó en la primera pelota que tocó.

Lejos de bajar los brazos, los fernandinos siguieron insistiendo y tuvieron premio a los 87. Tras una jugada colectiva a un toque, Cartagena, que había entrado a los 76 por Lucas Núñez, le rompió el arco a Alexis Martín Arias.

El final fue de sufrimiento para Nacional, acorralado en su área, tanto que a los 90 Emiliano Ancheta volvió a salvar en la línea, esta vez restando con la cabeza un remate de Hernán Menosse.

3. Ya fue

Nacional resistió y sacó el boleto. En semifinales se medirá con el ganador de Boston River y Montevideo City Torque, que juegan este martes a las 16.30 en el estadio Campeones Olímpicos de Florida. Deportivo Maldonado se despide de la Copa con la sensación de haber estado muy cerca de forzar los penales.