La celeste venció 2-1 a Francia en semifinales y disputará la final el viernes a las 8.30 frente a España.

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Los Juegos Olímpicos de la Juventud se están disputando en Dakar, Senegal, desde el 31 de octubre. El viernes 13 de noviembre será el último día de competencia y la delegación uruguaya colgará su primera y única medalla.

El plantel femenino de beach handball venció 2-1 a Francia en semifinales, asegurando el metal en la final. Ahora enfrentará a España el viernes a las 8.30, en busca del oro.

El partido ante la selección francesa fue apasionante. Uruguay ganó el primer set 20-18 y perdió el segundo 16-25. La definición fue a shoot-out, donde las uruguayas se impusieron 7-6.

Julietta Villar fue la goleadora con 17 puntos, Melina Pérez anotó 8, Josefina Odera de Souza 6, Joaquina Testorelli y Clara Fajardo 4 cada una y Julia Rotundo y Serena Epherre 2 cada una.

Uruguay es dirigido por Francisco Gallo y está invicto en el torneo al ganar el grupo ante Kenia, Senegal y Francia. Luego superó 2-0 a México en cuartos de final y nuevamente a las francesas en semifinales.

El plantel lo integran Valentina Champret, Florencia Benítez, Fajardo, Melina Pérez, Odera de Souza, Julia Rotundo, Serena Epherre, Testorelli, Villar e Ivana Viñas.

El plantel femenino de handball playa sumará la segunda medalla de la historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Marcelo Chirico ganó el oro en salto ecuestre, en Singapur 2010.

Hubo más

Antonella Bonomi finalizó séptima en los 2000 metros con obstáculos, marcó un tiempo de 7:06.42. En atletismo también tuvo participación Felipe Malgor en 400 metros con vallas masculino. Paró los relojes en 56:66 y culminó decimotercero en la clasificación general.

En triatlón Elías Medina fue decimoséptimo con 55:29. La prueba mezcló 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera. En taekwondo masculino hasta 63 kilos, Rodrigo Varietti perdió en dos sets –ambos 17-2– frente a Abdallah Alzawahra, quedando eliminado en primera ronda.

Natación tuvo dos exponentes. Luciana de Armas fue sexta en 100 metros mariposa con 1:02.41 y consiguió el diploma olímpico. En 50 metros del mismo estilo terminó en la novena colocación con marca 28.17. Federico Castell, en tanto, fue duodécimo en 100 metros pecho con 1:00.62 y terminó en el puesto 42 en 100 metros libre con 55.39.