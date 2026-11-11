Juventud es semifinalista de la Copa Uruguay

Sebastián Sosa y Fabrizio Correa, goleros de Juventud, tras la victoria por penales contra Liverpool por la Copa AUF Uruguay, el 10 de noviembre, en el Parque Viera.

Juventud de Las Piedras eliminó a Liverpool y avanzó a semifinales de la Copa AUF Uruguay. El pedrense se puso en ventaja en el primer tiempo con gol de Gastón Pereiro, y el negriazul lo empató ya cerca del final con un gol en el que Federico Martínez tiene participación clave, pero sin tocarla.

En la definición por penales, brilló el arquero de Juventud Fabrizio Correa, que había entrado desde el banco en el primer tiempo por la lesión del titular —y capitán— Sebastián Sosa, y atajó de manera notable los tres penales que pateó Liverpool.

Efectivo el pedrense

Sergio Blanco alineó en Juventud un equipo bastante similar al habitual, como el que venía a jugar por el Clausura y perder, justamente, frente a Liverpool. En un movimiento y entretenido primer tiempo, el pedrense arrancó mejor y mostró sus buenas intenciones ofensivas. Pero al equipo suele faltarle algo de peso ofensivo en el área y también suele sufrir en defensa, y el negriazul no demoró en adueñarse del trámite y empezar a generar considerable peligro.

Jorge Fossati sí rotó el once casi completo, y aunque su equipo sacó a relucir sus señas conocidas, con una defensa que se plantó sólida y ordenada después de un arranque dubitativo, y un ataque aceitado y directo, falló en la definición. Juventud sufrió la sensible baja del arquero Sosa, que sobre el cuarto de hora pidió el cambio por una molestia en el gemelo para el ingreso de Correa.

Sobre el cierre de la primera parte, Juventud empezó a afinar el ataque, y conseguiría premio. Primero hubo un gol de Leonel Roldán que se anuló, VAR mediante, luego de comprobar que la había bajado con la mano. El que sí valió vino después: la pelota vino cruzada larga sobre la izquierda para Alejo Cruz, que de primera la devolvió al centro del área, donde Pereiro, solo cerca del punto penal, la agarró de volea. El tiro, con la canilla, le salió débil y mordido, pero fue mala la respuesta de Martín Campaña, que no la pudo sacar.

Amenaza el negriazul

La ventaja de Juventud y la urgencia de Liverpool no favorecieron el juego del segundo tiempo, que fue cortado y desprolijo. El negriazul creció en nervios y apuro. Ofuscado con algunas decisiones del árbitro, no encontraba claridad para acercarse al arco de Correa. Sin embargo, el arquero pedrense tuvo que intervenir crucialmente a los 64, cuando el juvenil Joaquín Pintos se animó de lejos y sacó un bombazo que viboreó y que Correa reaccionó a tiempo para sacar al córner.

Juventud pudo torcer la historia con otro contragolpe, que manejaron bien y que cerró Agustín Alaniz con un derechazo de adentro del área, que esta vez sí obtuvo una gran reacción de Campaña; pero a los 78 el giro sería de signo opuesto: Juan Boselli, que había ingresado minutos antes, fue con la pierna extendida abajo y vio la roja directa.

Cuando el pedrense se aprestaba para defender la ventaja con uno menos, y Fossati ya había mandado al campo a Martínez y Ruben Bentancourt, sobre los 80, vino sobre el área un centro que se desvió y cayó al primer palo, donde Martínez, sin tocarla, tuvo una intervención clave que distrajo al arquero y la pelota se metió de manera increíble.