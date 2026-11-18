Se mantendrá el formato de disputa, pero habrá un título en juego para que Argentina, Paraguay y Uruguay la afronten con el máximo potencial pese a estar clasificados al próximo Mundial.

Las viejas Eliminatorias en el fútbol de Sudamérica cambian de nombre buscando un incentivo deportivo adicional de cara al Mundial 2030. La Conmebol proyecta crear la Liga de Naciones. La nueva competencia mantendrá el sistema de disputa, con 18 fechas todos contra todos. Al término, otorgará un título oficial al ganador de la tabla acumulada.

Argentina, Paraguay y Uruguay serán anfitriones del próximo campeonato del mundo, por tanto, ya están clasificados. Este torneo agrega a las tres selecciones a la competencia oficial y suma partidos de real exigencia. Por un lado, sería difícil para los tres países conseguir amistosos cuando todos estén disputando clasificaciones mundialistas en el planeta. Por el otro, si no participan en una competencia oficial, no ingresan en el reparto por derechos televisivos de los certámenes a disputar.

La iniciativa fue adelantada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en diálogo con Carve Deportiva: “La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título”, expresó.

La decisión se oficializará luego de la próxima reunión del Consejo de la Conmebol, que será este viernes en Barranquilla, en la previa de la final de la Copa Sudamericana, el sábado, entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

El Mundial 2030 y los cupos sudamericanos

La cantidad de lugares que tendrá Conmebol en el Mundial 2030 todavía no está definida. Eso está atado a la respuesta de FIFA sobre el pedido de ampliar excepcionalmente el Mundial de 48 a 64 selecciones, idea que también puso sobre la mesa Alonso, lo que llevaría a Uruguay a organizar un grupo entero. Si la propuesta prospera, Sudamérica contará con más plazas de las previstas inicialmente: seis directos y un lugar en el repechaje.

Otra idea que quedó descartada desde Conmebol, al menos para el proceso rumbo a 2030, fue la posibilidad de incorporar selecciones de la Concacaf y organizar una liga de todas las Américas.

Se define la Liga de Naciones en Europa

En Europa se está disputando la quinta edición de la Liga de Naciones. Hasta el momento, Portugal se coronó campeón dos veces y España y Francia una vez cada uno.

Tras la disputa de la fase de grupos, quedaron determinados los equipos que jugarán los cuartos de final. El sorteo de los cruces se realizará este viernes. En el bombo 1 están los líderes de las zonas: Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal. Los segundos fueron Bélgica, Países Bajos, España y Noruega.