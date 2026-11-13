Liga Uruguaya: Biguá ganó y sigue líder

En el arranque de la séptima fecha, el pato se impuso a Unión Atlética, mientras que Nacional volvió a la victoria ante Urunday; este viernes puede retomar el liderazgo Peñarol, que juega frente a Atenas.

Este jueves se puso en marcha la séptima etapa de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Biguá resolvió en el último cuarto un partido que asomaba más sencillo ante Unión Atlética, y lo cerró con marcador de 94-85 para volver a ubicarse arriba en la tabla, con récord 6-1. A última hora, Nacional le ganó por 74-67 a Urunday Universitario y cortó su racha negativa después de tres derrotas consecutivas.

La fecha sigue este viernes con dos partidos. Desde las 19.30, Aguada buscará cambiar la pisada tras dos derrotas, incluyendo la del clásico ante Goes, frente a Hebraica Macabi. Más tarde, a las 21.30, Peñarol visita el gimnasio de Atenas con la intención de extender su invicto y recuperar la punta del campeonato.

Así arrancó

Biguá se hizo fuerte de visitante ante Unión Atlética, pero tuvo que trabajar un partido que parecía sentenciado en la primera parte. El Pato llegó a sacar 17 puntos de ventaja, pero los locales reaccionaron y se pusieron a tiro, por lo que Bigua tuvo que redoblar esfuerzos en el último cuarto para cerrar el partido.

Donald Sims volvió a ser figura descollante y lideró el tanteo de Biguá con 23 puntos, además de seis asistencias. Fue clave también Tanksley Efianayi, quien aportó 22 tantos, y Theo Metzger, con 17 puntos y 11 rebotes. En Unión Atlética, Marcus Thomas anotó 27 puntos.

Nacional también tuvo que trabajar para quedarse con la victoria ante Urunday Universitario, en el polideportivo del Gran Parque Central. El universitario arrancó mucho mejor y aprovechó la mano caliente de Arinze Chidom, que lideró el juego ofensivo de los del Prado, que llegaron a sacar ventaja de 14 en el primer tiempo.

Pero el tricolor lo remontó, gracias a los aportes claves de Nick King, que fue el goleador del equipo con 27 puntos, pero también con la actuación extraordinaria de Luismal Ferreiras, que cerró el juego con 24 puntos y 21 rebotes. Puede ser un triunfo importante para que el equipo de Álvaro Ponce empiece a cambiar la pisada en el campeonato.