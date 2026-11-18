El fusionado venció a Hebraica en un juego atrasado y el rojiverde jugó su mejor partido al ganarle de visitante a Biguá, que venía arriba.

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Sigue avanzando la Liga Uruguaya de Básquetbol, que se jugará esta semana y luego frenará su actividad por la participación de Uruguay en las Eliminatorias para el Mundial 2027.

Anoche, Defensor Sporting venció 86-76 a Hebraica y Macabi, en un partido que había quedado pendiente de la tercera fecha por la participación del fusionado en la Liga Sudamericana. Dentro de un trámite parejo, el locatario se despegó en el último cuarto con Armani Chaney como gran figura para liquidar el encuentro.

Justamente, Chaney, con 26 puntos, fue el goleador del partido, seguido de Juan Santiso con 12 y Bernardo Barrera, que convirtió 11. En el macabeo, Jalen Canty terminó con 17 unidades y 11 rebotes.

Aguada: sorpresivo y necesario

Aguada le ganó de visitante a Biguá 87-77. Antes de arrancar el torneo, era un resultado que no podía sorprender a nadie. Por el presente de los dos equipos, fue un muy buen triunfo del rojiverde, imponiéndose a un rival que venía segundo.

Dominó toda la noche la visita, llegando a sacar renta de 22. El partido de Santiago Vidal fue muy bueno, manejando los hilos y anotando en el primer tiempo. En el segundo, el que sostuvo fue Joaquín Rodríguez, acompañado de Jamil Wilson. En el último período apareció Matías Espinosa con dos triples consecutivos para liquidarlo.

En el cierre, Biguá intentó la reacción con el empuje de Tiago Rodríguez y los puntos de Donald Sims, pero ya estaba demasiado lejos. Nunca tuvo consistencia defensiva y solamente terminó maquillando el marcador final.

Aguada repartió muy bien el goleo con 13 tantos de Vidal, Wilson y Espinosa, 12 de Rodríguez y Agustín da Costa y 11 de Agustín Zuvich. Tiago Rodríguez, con 20, se destacó en el pato.

Uno solo el miércoles

El único juego será a las 21.30: Malvín recibe a Larrañaga. Los dos arrastran derrotas en fila y necesitan triunfos para ir a buscar sus objetivos. El playero está muy por debajo de lo imaginado, mientras que el milrayitas está dando la talla en varios encuentros complejos, pero no logra cerrarlos a su favor. La visita necesita ganar con urgencia para arrimarse a sus rivales directos en la lucha por el descenso.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Peñarol 7 0 14 Biguá 6 2 14 Goes 6 1 13 Defensor Sp 5 2 12 Hebraica 4 3 11 Urunday 3 5 11 Malvín 3 4 10 Aguada* 4 4 10 Nacional 2 5 9 Unión Atlética 1 7 9 Atenas 1 6 8 Larrañaga** 2 5 6

() Quita de dos puntos.

(*) Quita de tres puntos.