El aurinegro dio vuelta un partido que al descanso lo tenía abajo y construyó una diferencia enorme; Santiago Véscovi, con 22 puntos, fue la gran figura.

Por la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), Peñarol dio cátedra ante Nacional. El aurinegro ganó 96-64, dio vuelta un partido que en el entretiempo lo tenía tres puntos atrás y, mejorando ostensiblemente en el segundo tiempo, tanto en defensa como en la efectividad en ataque, fue sacando diferencias determinantes, que promediando el tercer chico daban la sensación de que el partido estaba liquidado. Santiago Véscovi fue el goleador con 25 puntos, mientras que en Nacional se destacaron Jesse Zarzuela (20) y Luismal Ferreiras (19).

Punto a punto

El clásico empezó con Nacional mejor plantado. El tricolor encontró en la defensa su principal argumento, primero impidiendo que Peñarol corriera la cancha y después apostando a una zona que le quitó ritmo al ataque aurinegro. El debutante Zarzuela tuvo un comienzo auspicioso, con 10 puntos en el primer cuarto, y el equipo de Álvaro Ponce se fue al descanso arriba 38-35.

Peñarol, sin embargo, tenía respuestas guardadas. El rebote ofensivo le había permitido mantenerse a tiro durante el primer tiempo, pero en el complemento encontró mucho más. Salió al tercer cuarto con otra energía, metió un parcial de 10-0 y pasó al frente 45-38. Nacional estuvo tres minutos y medio sin anotar y empezó a perder claridad en ataque. Ese tercer período terminó 63-45, con un parcial de 28-7 que liquidó buena parte de la historia.

La transformación aurinegra se explicó por una mejoría en los dos costados. En ofensiva encontró la manera de atacar la zona, con efectividad desde media y larga distancia y una circulación de pelota que generó lanzamientos cómodos. En defensa, le cortó los circuitos al tricolor, que entró en un desorden cada vez mayor y perdió conducción a medida que Zarzuela sentía el desgaste.

En ese escenario apareció en toda su dimensión Véscovi. Su jerarquía marcó la diferencia, ya fuera desde la conducción como desde la elección (y efectividad) de tiros: 6 triples de 11 intentos. También fue importante Christopher Perry, que aportó 15 unidades.

La máxima ventaja llegó a ser de 36 puntos y el cierre confirmó la distancia entre uno y otro: 96-64. El equipo de Leandro García Morales sumó así su séptima victoria en siete presentaciones y quedó como líder invicto de la LUB.