Liverpool a cuartos de final de la Copa Uruguay

En Tacuarembó venció 2-0 a Gladiador de Salto y ahora se las verá con Juventud por un lugar en semifinales.

Liverpool le ganó 2-0 a Gladiador de Salto en el estadio Goyenola de Tacuarembó, donde, en definitiva, ambos fueron visitantes, y avanzó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, instancia en la que deberá cruzarse con Juventud de Las Piedras.

El elenco negriazul convirtió un gol en cada tiempo y eso fue suficiente para mantener a distancia al anhelante equipo salteño. En la primera parte, con muchísimo de azar, Joaquín Pintos puso el 1-0, y en el complemento el juvenil Vicenzo Macchia puso el 2-0 para definir el partido.

Tan lejos y tan cerca

Liverpool lo empezó ganando con un gol bastante fortuito. La calificación de imprevisto, sin embargo, no le quita brillantez a la maniobra de Pintos. El volante le pegó desde lejos, cuando desde afuera pareció que su única intención era impactar con fuerza la pelota, ya fuera para trancar o para sacarla de esa zona. El cuero tomó fuerza y altura hasta incrustarse en el arco del elenco salteño, que hasta ese momento intentaba dar pelea desde la natural inferioridad que sostiene un equipo amateur frente a un rival que llega como líder del torneo del fútbol profesional.

Gladiador, dentro de sus posibilidades y jugando el mejor partido posible, le dio pelea a un elenco de Liverpool que, si bien no presentaba a la oncena que salta a la cancha cada domingo, conservó piezas de jerarquía capaces de ser titulares indiscutidos en varios equipos. Liverpool comenzó formando con Martín Campaña en el arco; Facundo Perdomo, Santiago Laquidaín, Agustín Pereira, Enzo Castillo y Diego Romero en el fondo; Matías Mir, Pintos y Gonzalo de Mello en la zona de gestación; y dejó la responsabilidad ofensiva para Diego Zabala y Renzo Machado.

El equipo salteño plantó en la cancha la misma oncena que compite cada fin de semana en la liga salteña, presentándose con orgullo para dar batalla en inferioridad de condiciones frente a los profesionales. Los dirigidos por el múltiple campeón Jorge Noboa saltaron al césped con Leandro Fagúndez bajo los tres palos; Luciano Araújo, Michael Izaguirre, Federico Pereira y Franco Suárez en la última línea; Lucas de Abreu, Claudio de Abreu y Santiago Sagardia en la zona de combate; Sebastián Troche como nexo; y la ofensiva en los pies de Agustín Álvez da Silva y Jorge Echanausi.

Tomando distancia

El partido siguió un guion esperable, con Liverpool como dominador y con la ventaja ya establecida por el tanto de Pintos, pero con los salteños queriendo dar batalla. En la segunda parte el representante norteño estuvo, por lo menos en la expectativa y en la ilusión, cerca de poder emparejar las cosas. Los dirigidos por Jorge Noboa hicieron un esfuerzo interesantísimo para tratar de llegar sobre el arco de Campaña, y en algún momento dejaron la impresión de que el encuentro estaba tan equilibrado que iba a ser posible la igualdad.

Pero ya había ingresado Macchia. Fue entonces que, tras un muy buen desborde de Mir por la derecha y el centro al segundo palo para el ingreso del juvenil, se remató el pleito con el 2-0 y la clasificación de los orientados por Jorge Fossati, que en los cuartos de final deberán enfrentar a Juventud.