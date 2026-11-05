Nacional jugará dos partidos sin público por los incidentes ante Maldonado y Liverpool

La Comisión Disciplinaria falló por los incidentes de Nacional ante Deportivo Maldonado y Liverpool en el Gran Parque Central; la sanción comenzará a cumplirse en la fecha que viene, ante Albion.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer sus fallos a raíz de los incidentes en dos partidos que Nacional jugó como local en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura: ante Deportivo Maldonado y ante Liverpool. El tricolor fue sancionado con dos partidos a puertas cerradas y una multa de 100 unidades reajustables (UR), casi 195.000 pesos, pero no perdió puntos.

Por lo ocurrido en el partido ante los fernandinos, cuando un hincha visitante recibió un botellazo y quedó con un corte, la comisión determinó que el tricolor tuvo responsabilidad objetiva. Como sanción, deberá jugar a puertas cerradas sus dos próximos partidos como local (artículo 14, literal g, del Código Disciplinario). Vale aclarar que no se trata de un cierre de cancha, sino que Nacional podrá jugar en el Gran Parque Central, pero sin su público. La sanción empezará a cumplirse en la fecha 14 del Clausura, cuando el equipo de Daniel Carreño reciba a Albion.

Las cosas no quedaron ahí, porque a la fecha siguiente hubo problemas contra Liverpool, también en el Parque Central. Ese segundo fallo corresponde al partido de la fecha 12 del Clausura. En ese encuentro, hinchas de Liverpool denunciaron que les arrojaron petacas desde la tribuna Héctor Scarone. La comisión determinó la responsabilidad objetiva de ambos clubes. Nacional fue sancionado con una multa de 100 UR (artículo 5 y artículo 14, literal c, del Código Disciplinario, y artículo 2, literal e, del Protocolo de Seguridad), mientras que los negriazules deberán jugar a puertas cerradas su próximo partido como local, que será ante Wanderers, en la última fecha del Clausura.

Vale recordar que este fin de semana no habrá fútbol por la llegada del papa León XIV. El Ministerio del Interior informó a la AUF que no tendrá efectivos disponibles para custodiar los partidos, y la fecha 14 del Clausura tuvo que moverse. Esa penúltima etapa se jugará entre el jueves 12 y el lunes 16. Noviembre traerá, además, otros dos fines de semana sin actividad: el del 22, por las elecciones del Banco de Previsión Social, y el del 28, cuando el Centenario sea sede de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.