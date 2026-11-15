Nacional y Albion empataron 1-1 en el Gran Parque Central

Daniel Carreño, durante el partido Nacional vs Albion por la décima cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026, el 14 de noviembre, en el Estadio Gran Parque Central.

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Sin público tricolor en el Gran Parque Central, Nacional y Albion sellaron este sábado un justo empate que deja al equipo de Daniel Carreño un tanto lejos de la posibilidad de pelear el Clausura, tres puntos abajo de Liverpool, que este domingo visita al descendido Danubio.

En un flojo primer tiempo, Nacional se arrimó con pelota quieta y consiguió la ventaja con gol en contra de Pablo Lacoste.

En el segundo tiempo, Albion mejoró e hizo méritos para conseguir el empate, que logró cerca del final por intermedio del argentino Iker Zufiaurre.

Las tribunas sin publico durante el partido Nacional vs Albion por la décima cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026, el 14 de noviembre, en el Estadio Gran Parque Central. Foto: Ernesto Ryan, Agencia Gamba

Poca gente, poco fútbol

Al partido le costó entrar en ritmo, quizá por el silencio reinante en un estadio vacío, apenas interrumpido por los gritos de los jugadores y de los comentaristas a viv​a voz que destacaron entre el puñado de hinchas del pionero, que ocuparon la tribuna Héctor Scarone.

Albion quiso adueñarse del trámite, pero abusó de una tenencia inocua y de la acumulación de pases en salida con una paciencia que por momentos pareció displicencia.

Cuando el pionero quiso profundizar fue impreciso, y Nacional respondió con un juego directo que enseguida se manifestó como mucho más peligroso, especialmente a partir de las subidas de Luciano Boggio por derecha, por donde se aproximó sin dañar pero provocando las primeras pelotas quietas, que fueron avisos sobre el área de Albion.

Santiago Silva y Emiliano Ancheta durante el partido Nacional vs Albion por la décima cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026, el 14 de noviembre, en el Estadio Gran Parque Central. Foto: Ernesto Ryan, Agencia Gamba

Porque sobre la media hora de juego, el tercer centro levantado por Gastón Martirena desde la derecha vino al centro del área, donde Lacoste saltó desacomodado y la metió contra el palo en su propio arco.

Minutos más tarde, otra falta y otro centro de Martirena casi termina en el segundo, aunque Tiziano Correa no pudo darle de lleno al cabezazo y se fue desviada.

El primer tiempo se fue sin mucho más que destacar, salvo por la molestia muscular que llevó a Maximiliano Gómez a pedir el cambio, para el ingreso de Maximiliano Silvera.

Iker Zufiaurre festeja durante el partido Nacional vs Albion por la décima cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026, el 14 de noviembre de 2026 en el Estadio Gran Parque Central. Foto: Ernesto Ryan, Agencia Gamba

En tablas

En el segundo tiempo se mantuvo la tónica del partido, con Albion dominando la tenencia sin tanta profundidad y Nacional generando mejores ocasiones con ataques más decididos.

Boggio y Martirena fueron lo más destacado de la ofensiva tricolor, y en los primeros minutos del complemento armaron una jugada que el ex Liverpool definió casi sin ángulo y dio en el palo.

Nacional vs Albion por la décima cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026, el 14 de noviembre de 2026 en el Estadio Gran Parque Central. Foto: Ernesto Ryan, Agencia Gamba

Sin embargo, con el paso de los minutos Nacional pareció confiarse cada vez más en la exigua ventaja, y Albion empezó a arrearlo rumbo a su área, con lo que a partir de los 15 minutos del segundo tiempo el juego se concentró en campo tricolor.

El pionero empezó a ser más punzante, sobre todo con los desbordes de José Álvarez por izquierda, que mandó pelotas complicadas al área.

Un córner desde la izquierda, que levantó Lucas Rodríguez Trezza, recién ingresado, fue conectado en primera instancia por Álvaro López sobre el segundo palo para forzar la primera y única gran tapada del arquero tricolor, Alexis Martín, que sin embargo dio un rebote corto que recogió Zufiaurre para mandar a la red.

Nacional tuvo un par de contra para ganarlo, casi siempre con Martirena como protagonista, y Albion también desaprovechó varias contras, para cerrar el partido con un empate merecido.