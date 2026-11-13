¡Oro histórico! Uruguay campeón olímpico de la juventud en handball playa

Las jugadoras de Uruguay, luego de obtener el oro al vencer a España, el 13 de noviembre en Saly, Senegal. Foto: Jonathan Nackstrand, OIS

Las celestes derrotaron a España en la final, tras imponerse 6-0 en el shoot-out, y conquistaron la segunda medalla de oro de Uruguay en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La selección uruguaya femenina de handball playa ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, Senegal, después de derrotar a España en la final. Las celestes se impusieron 6-0 en el shoot-out, luego de ganar el primer set 16-14 y perder el segundo 21-16. Es la segunda medalla de oro de Uruguay en la historia de la competencia.

El equipo dirigido por Francisco Gallo tuvo un recorrido invicto hasta la final. Ganó los tres partidos de la fase de grupos, ante Kenia, Senegal y Francia, luego derrotó a México en los cuartos de final y volvió a superar a Francia en las semifinales. En la definición por el título se encontró con España, que había eliminado a Senegal en la otra semifinal.

La final tuvo momentos de mucha emoción. Uruguay se quedó con el primer set y salió al segundo set con un planteamiento más defensivo, buscando bloquear los tiros españoles. Más allá de esto, las celestes tuvieron menos fortuna en ataque, con varios remates que terminaron en los palos o provocaron buenas intervenciones de la arquera rival. La medalla se definió en el shoot-out, donde apareció la figura de Julia Rotundo: primero convirtió su lanzamiento y después se puso el traje de arquera. Con su altura complicó los remates españoles y fue la gran protagonista.

Josefina Odera, de Uruguay, durante la final ante España, el 13 de noviembre en Saly, Senegal. Foto: Jon Buckle, OIS

El oro tiene un valor histórico para el deporte celeste, ya que es la segunda medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud después del oro que consiguió Marcelo Chirico en salto ecuestre en Singapur 2010.

El plantel campeón está integrado por Valentina Champret, Florencia Benítez, Clara Fajardo, Melina Pérez, Josefina Odera de Souza, Julia Rotundo, Serena Epherre, Joaquina Testorelli, Julietta Villar e Ivana Viñas. Todas forman parte de un equipo que ya quedó en la historia del deporte uruguayo.

Hubo más

Antonella Bonomi finalizó séptima en los 2000 metros con obstáculos, marcó un tiempo de 7:06.42. En atletismo también tuvo participación Felipe Malgor en 400 metros con vallas masculino. Paró los relojes en 56:66 y culminó decimotercero en la clasificación general.

Las jugadoras de Uruguay celebran una atajada de Julia Rotundo Bianchi, durante la final ante España, el 13 de noviembre en Saly, Senegal. Foto: Jonathan Nackstrand,OIS

En triatlón Elías Medina fue decimoséptimo con 55:29. La prueba mezcló 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera. En taekwondo masculino hasta 63 kilos, Rodrigo Varietti perdió en dos sets –ambos 17-2– frente a Abdallah Alzawahra, quedando eliminado en primera ronda.

Natación tuvo dos exponentes. Luciana de Armas fue sexta en 100 metros mariposa con 1:02.41 y consiguió el diploma olímpico. En 50 metros del mismo estilo terminó en la novena colocación con marca 28.17. Federico Castell, en tanto, fue duodécimo en 100 metros pecho con 1:00.62 y terminó en el puesto 42 en 100 metros libre con 55.39.