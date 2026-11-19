Leonel Jaime y Matías Arezo, de Peñarol, tras convertir el segundo gol a Cerro Largo, el 19 de noviembre, en el estadio Campeón del Siglo.

Ya sin margen de error, el equipo de Diego Aguirre mejoró y goleó 3-0 al arachán para meterse en las finales del campeonato uruguayo.

Luego de seis partidos sin ganar, Peñarol volvió al triunfo cuando más lo necesitaba y cerró el Clausura con una cómoda victoria 3-0 ante Cerro Largo. De esta manera se quedó con la tabla anual sin tener que mirar resultados ajenos y se aseguró su lugar en la definición del campeonato uruguayo, que disputará con el ganador de la semifinal entre Racing y Liverpool.

Ante unas 20.000 personas que acudieron al Campeón del Siglo en la calurosa tarde entre semana, el equipo de Diego Aguirre recuperó algunas de las virtudes y figuras que lo habían traído hasta acá como líder de la tabla anual.

Con un gran partido de Javier Cabrera y un regreso de Leonel Jaime a sus actuaciones más desnivelantes, el carbonero empezó a resolver el juego en el primer tiempo, cuando se puso en ventaja con un gol de Nahuel Herrera y otro del propio Jaime tras una gran jugada individual. Matías Arezo puso cifras definitivas en el segundo tiempo.

Cerro Largo deberá esperar los resultados del viernes para conocer su destino con relación a la permanencia o no en Primera.

Lo encamina el carbonero

Como podía esperarse, Peñarol salió con todo a buscar el partido. Desde el arranque se paró en campo rival y generó sus primeras aproximaciones con sus hombres por la banda, Leandro Umpiérrez y Cabrera. El Cangrejo ajustó la puntería y mejoró sus envíos al área; en una de las primeras, le mandó una gran pelota a Arezo, que controló largo y se la quedó el arquero arachán, Lukas González.

Cerro Largo, que sufrió para este partido la sensible baja del capitán, Sebastián Assis, pasó esos minutos complicados del inicio y respondió con un par de buenos intentos para quebrar el dominio aurinegro, con avances de Santiago Franca por la banda izquierda. El primer centro que tiró, por abajo, complicó a Washington Aguerre en el primer palo y el rebote no favoreció al arachán; minutos más tarde, otro centro peligroso provocó una falla de Herrera y la pelota le quedó en el segundo palo a Elías de León, que no le pudo dar de lleno de cabeza y la pelota se fue rozando el palo, mansita. Peñarol esquivó dos balas que podrían haber hecho mucho daño.

Un poco antes de la media hora de juego, Cabrera sacó una falta con una gran jugada por el costado derecho. El centro lo levantó Jaime –venenoso, al primer palo– y un roce en un defensor obligó a la reacción a puro reflejo del arquero, que, sin embargo, dejó el rebote cortito en la cabeza de Herrera, que solo tuvo que empujarla a la red.

Minutos después, Jaime recibió un pase al borde del área y volvió a armar una jugada de aquellas con las que había deslumbrado en sus primeros partidos en Peñarol. Se sacó dos defensores a pura gambeta y, cuando tuvo el espacio, apretó el tiro contra el primer palo. El segundo gol le dio al aurinegro no solo la tranquilidad del resultado, sino también cierta confianza y envión anímico, con el que cerró el primer tiempo bien sólido y sin pasar más sobresaltos, ante un Cerro Largo que sintió el golpe de los goles.

Lo cierra y festeja la anual

Peñarol no sacó el pie del acelerador en el segundo tiempo, y el trámite sugería más cercano un tercer gol del local que un descuento de la visita. El carbonero siguió atacando por la derecha, con combinaciones de Cabrera con Ignacio Alegre, quien volvió a ser titular en el lateral derecho. Además, el ingreso de Thiago Espinosa por Maximiliano Olivera sumó opciones por izquierda.

Bruno Silva metió cambios que se imponían en un equipo sin respuesta, y estos parecieron surtir efecto. En la primera que tocó, el colombiano Andrés Córdoba se animó desde lejos y sacó un buen tiro que salió apenas afuera. Sin embargo, fue solo un amague y la reacción no fue tal.

Peñarol siguió yendo y, después de varios cambios de Aguirre –además de Luis Angulo y Nicolás Fernández, entró Lucas Ferreira, quien había quedado en el banco después de su error fatal en el último partido–, aumentó con el gol que faltaba para redondear la tarde, el del goleador: Arezo definió como tal, empujándola en la línea, después de una gran jugada de Umpiérrez. Faltaban los últimos 20, pero el juego ya estaba sentenciado.