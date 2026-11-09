Por penales, Danubio es semifinalista de la Copa Uruguay

En los penales, después de haber empatado 1-1 en los 90 minutos, Danubio se convirtió en el primer semifinalista de la Copa AUF Uruguay y ahora espera por el ganador de la llave entre Liverpool y Juventud de Las Piedras, que se juega este martes a las 21.00 en el Parque Viera. Los de la Curva, ya en la B, pudieron mantener la esperanza y ver la luz en 2026 con el empate en el final gracias a un gol de Mauro Brasil. Unos minutos antes, Gustavo Alles, de penal, había puesto el 1-0 para Lito y parecía que se llevaba otro hazañoso triunfo. Después, en los penales, el elenco danubiano estuvo muy acertado, pero más lo estuvo su golero Kevin Martínez, que contuvo dos remates y le dio el triunfo y la clasificación. Lito fue un gran contendiente, estuvo a la altura y solo se quedó afuera por los penales.

En el partido

Lito pisó el césped sin pedir permiso, empujado por el aliento de quienes conocen el barro y la cantina, para presentarle batalla a este Danubio que ya carga con la certeza amarga de su descenso para la temporada 2027. Fue un cruce de realidades encontradas, de esos que solo la Copa Uruguay sabe parir cuando junta a los modestos que dejan la piel por el honor de la camiseta con las instituciones de Primera que buscan reencontrarse con su propia sombra entre el murmullo de la tribuna.

El partido arrancó con una paridad que en cualquier otra instancia nadie esperaría y que la prensa tendría que dibujar para imaginar cómo un equipo de la tercera categoría podía hacerle partido y superar por varios momentos al histórico de la franja. Lo que comenzó como un partido parejo, a medida que fueron pasando los minutos, se transformó en un encuentro con dominio de Lito, el equipo amateur, con buena concepción del juego, rapidez e intentos ofensivos contundentes a los que solo les faltaba el último o el penúltimo pase. Danubio nunca pudo desequilibrar a Lito y, sin embargo, a Lito le faltó el espacio en el área rival para poder hacer la diferencia y después administrarla.

De la modorra al despertar

Para el segundo tiempo, en el inicio Danubio mostró otra postura, tal vez otra actitud, pero fundamentalmente una energía ofensiva mucho mayor a la que había exhibido en los 45 minutos anteriores, y con el maragato Enzo Cabrera esta vez volcado hacia la izquierda, y tuvo en los primeros cinco minutos mucho más ataques que los que había generado en los 45 anteriores.

Ese anticipo de rebeldía evidenció la urgencia de un grande herido, obligado a cambiar la pisada antes de que el cronómetro se transformara en un juez implacable. También las piernas empezaron a pesar con el rigor de la categoría y el libreto inicial debió transformarse para Lito en un ejercicio de supervivencia defensiva frente al empuje sostenido del adversario profesional.

Más allá de esto, no había diferencias a favor de uno u otro hasta que, a falta de 13 para el final, un inesperado e inapropiado penal –porque el futbolista del equipo de la C iba hacia su cancha, es decir, quedaba de espaldas al arco de Kevin Martínez y, al querer anticipar, fue golpeado por el defensa danubiano– generó la falta máxima que fue ejecutada por el Flaco Gustavo Alles, que recién había ingresado al campo, y puso la diferencia para el conjunto de Arroyo Seco.

Tras el gol de Lito, Danubio se desesperó en busca de encontrar el empate y lo consiguió a falta de dos para el final en un tiro de esquina cabeceado por Brasil, que se deshizo de su marca y la puso contra el palo.

Ese frentazo letal no solo significó la igualdad transitoria en el tanteador, sino el recordatorio impiadoso de que en esta clase de competencias la categoría superior siempre cuenta con un cartucho más cuando la noche se le viene encima.

Después del empate, Danubio tuvo cinco o siete minutos de querer llevarse por delante a Lito, como si hubiese tomado conciencia de su fuerza y poder de competición. La escuadra profesional apeló al orgullo herido en el tramo final, volcando sobre el área contraria una ráfaga de intenciones desesperadas que amenazaron con derrumbar la heroica trinchera levantada durante toda la tarde en el escenario de La Teja.

Sin embargo, el bloque defensivo de Lito resistió el embate final, blindando el arco de un empate que ya tenía sabor a epopeya para los muchachos de la C. El destino de la llave quedó librado a la lotería de los penales, en la que Danubio consiguió la diferencia.